Процентная субсидия казахстанцам по новой ипотеке будет выплачиваться только 10 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев отметил, что по новой ипотечной программе, предложенной вместо «7-20-25», процентная субсидия будет выплачиваться только 10 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К примеру, если вы возьмете 20 %-ную ипотеку на 20 лет по данной программе, вам придется погашать кредит в течение первых 10 лет под 12 процентов, а оставшиеся 10 лет - под 20 процентов.

Срок кредитования ипотеки в рамках данного проекта составляет до 240 месяцев (20 лет). Однако максимальный срок частичного субсидирования процентной ставки по кредиту не должен превышать 10 лет.

«То есть, в случае оформления кредитором ипотеки на 19 лет субсидирование части процентной ставки через субъекты квазигосударственного сектора будет оформлен на 10 лет, а оставшееся время заемщик будет выплачивать по ипотеке под полный процент», - пояснил Еркебулан Дауылбаев ответе на запрос корреспондента агентства.

После завершения субсидирования части процентной ставки через субъекты квазигосударственного сектора (через 10 лет) допускается рефинансирование заемщиком ипотечного жилищного займа по своим программам банками второго уровня. В случае обращения заемщика в БВУ о рефинансировании кредита, его заявление будет рассмотрено в соответствии с внутренними процедурами БВУ.

Напомним, что условия новой ипотечной программы министерство опубликовало на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев объяснил, как вкладчикам «Отбасы банка» принять участие в жилищной госпрограмме, пришедшей на смену «7-20-25».

Также сообщалось, что процентную ставку по новой ипотеке планируют изменить в Казахстане.

«Учитывая, что увеличение базовой ставки Национальным банком РК негативно скажется на ипотечном кредитовании и после обсуждений на портале «Открытые НПА», министерство предлагает субсидировать до 8% годовых ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам. Субсидирование будет применяться к ипотечным программам БВУ (банк второго уровня) со ставкой вознаграждения не более 20% и не более 5% от базовой ставки Национального банка», - ответил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев на запрос корреспондента агентства МИА «Казинформ».