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    19:00, 20 Март 2021 | GMT +6

    Процент заражения в семьях достиг 37 - Жандарбек Бекшин

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В прямом эфире о новых карантинных мерах по городу Алматы с 21 по 28 марта руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин заявил, что возросли случаи заражения коронавирусной инфекцией в семьях. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного санврача города, процент заражения в семьях достиг 37 % .

    «Сейчас в возрасте от 20-ти до 39 лет идет рост заболеваемости. Это результат посещения общественных мест. В первую очередь ночных клубов. Процент заражения в семьях достиг 37%. Этому способствует пренебрежение правилами эпидемиологии нашими молодыми людьми, которые постоянно находятся в многолюдных местах. Нужно подумать о членах своей семьи. 37 % заражаются в семьях куда заносится вирус молодыми лицами и другими заболевшими, которые отказываются от госпитализации. На это прошу обратить внимание», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Он также заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. За прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев КВИ. Это наивысший показатель. В связи с этим, было оперативно принято постановление.

    Кроме того, рынки и ТРЦ не будут работать. Общественный транспорт и городские пригородные маршруты в будние дни будут работать согласно штатному расписанию. А в выходные и праздничные дни будут работать утром с 6 до 10 часов. И вечером с 17 до 22.00.

    Новые ограничительные меры принимаются на срок с 21 по 28 марта включительно.



    Теги:
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