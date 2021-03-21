Процент заражения в семьях достиг 37 - Жандарбек Бекшин
По словам главного санврача города, процент заражения в семьях достиг 37 % .
«Сейчас в возрасте от 20-ти до 39 лет идет рост заболеваемости. Это результат посещения общественных мест. В первую очередь ночных клубов. Процент заражения в семьях достиг 37%. Этому способствует пренебрежение правилами эпидемиологии нашими молодыми людьми, которые постоянно находятся в многолюдных местах. Нужно подумать о членах своей семьи. 37 % заражаются в семьях куда заносится вирус молодыми лицами и другими заболевшими, которые отказываются от госпитализации. На это прошу обратить внимание», - сказал Жандарбек Бекшин.
Он также заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе осложнилась. За прошедшие сутки зарегистрировано 437 случаев КВИ. Это наивысший показатель. В связи с этим, было оперативно принято постановление.
Кроме того, рынки и ТРЦ не будут работать. Общественный транспорт и городские пригородные маршруты в будние дни будут работать согласно штатному расписанию. А в выходные и праздничные дни будут работать утром с 6 до 10 часов. И вечером с 17 до 22.00.
Новые ограничительные меры принимаются на срок с 21 по 28 марта включительно.