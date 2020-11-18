Процедуры проведения общественных слушаний и принятия законов совершенствуют в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют совершенствовать процедуры разработки, проведения общественных обсуждений и принятия законов. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ одобрен депутатами Мажилиса в первом чтении.

«Предлагаемый законопроект разработан в целях совершенствования процедур разработки, проведения общественных обсуждений и принятия законов. В этих целях законопроектом предусматриваются следующие основные положения. Первое, внедрение новых стадий законотворческой деятельности, соответствующих концепции «Слышащее государство». В частности, органы-разработчики разрабатывают консультативный документ регуляторной политики. В этом документе рассматриваются проблемы и возможные решения. Этот документ будет обсуждаться с целевыми группами», - рассказал Марат Бекетаев на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что по итогам обсуждения будет сформирован проект концепции проекта закона. Это официальное заявление регулирующего органа, в котором указаны конкретные предложения.

Законопроектом предлагается расширение способов публичного обсуждения законопроектов.

«Действующее законодательство предусматривает обязательное обсуждение законопроекта путем размещения на интернет портале. Законопроектом предлагается расширить способы публичного обсуждения путем слушания с привлечением СМИ и публичных дебатов по социально-значимым законопроектам. С целью заблаговременной подготовки граждан к новому регулированию каждый законопроект и принятый закон будет сопровождаться программой информационного сопровождения и разъяснения», - отметил министр юстиции.

Также рассматривается повышение качества научной правовой экспертизы законопроектов. Предлагается, не ограничиваясь научными ресурсами одной организации, как это происходит сейчас, привлекать к этой работе всех научных экспертов в стране, обладающих соответствующими знаниями. Координацию данной работы предлагается возложить на Институт законодательства и правовой информации.

«Установление на законодательном уровне практики «переходного периода» в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на граждан и бизнес. Нормы, устанавливающие новые обязанности, будут вводиться по мере готовности населения и бизнеса, но не ранее шестидесятидневного срока со дня принятия. Оценка эффективности принятых законов. После принятия законов предлагается оценить их эффективность. Эта задача будет возложена на государственные органы, разработавшие закон», - заявил Марат Бекетаев.

Министр уточнил, что для оценки эффективности принятого закона орган-разработчик готовит отчет, в котором приводятся сравнительные результаты нового регулирования.