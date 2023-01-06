Процедуру лишения вузов лицензий планируют пересмотреть в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Регулирование деятельности вузов планирует пересмотреть в Казахстане. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Сасяат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саясат Нурбек сообщил, что 16 вузов страны были лишены лицензий.

«Университет лишается лицензии только по решению суда. Согласно Конституции, Правительство, исполнительная власть не могут изменить решение суда. Это - принцип, закрепленный в Конституции. В этом году работа продолжается. К этому часу идут судебные процессы с 5 вузами по вопросу лишения лицензии», - сообщил Саясат Нурбек журналистам после расширенного заседания коллегии Миннауки.

По словам министра, с 2023 года планируется изменить модель государственного контроля в вузах.

«Таким образом, вводится новая политика регулирования. Мы внимательно рассмотрим этот вопрос. Будет введен принцип с чистого листа и не будет возможности быстрого лишения лицензии вузов», - заявил он.

Глава ведомства уточнил, что будут строго регулированы высшие учебные заведения, которые дают некачественное образование. Ранее в Министерстве науки и высшего образования РК не исключили рост цен на стоимость обучения в вузах.

По данным ведомства, в Казахстане насчитываются 600 тысяч студентов, из которых 40 % обучаются на гранте, а 60 % – на платной основе.



