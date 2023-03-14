Процедуру госзакупок упростят для компетентных органов в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процедура государственных закупок, проводимая для местных органов в регионах, будет упрощена. Об этом заявил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, теперь компетентным органам на местном уровне разрешается закупать из одного источника потребности или необходимые для потребности товары, не превышающие не более 2 тысячи МРП.

«По поручению Главы государства Министерство подготовило законопроект «О местном самоуправлении», который должен стать основой для развития местного самоуправления. Также в законопроекте предусмотрены нормы упрощения процедур государственных закупок для IV уровня бюджета. Наши коллеги из Министерства финансов рекомендовали урегулировать этот вопрос на уровне подзаконных актов и разработать отдельные правила реализации государственных закупок для сельского бюджета. Согласно которому, предусматриваются следующие виды государственных закупок: осуществление госзакупок до 2 тысячи МРП (6,9 млн теңге), если сумма будет превышать 2 тысячи МРП – проводится на конкурсной основе. Общий запрос ценовых предложений должен включать сумму до 8 тысяч МРП (27,6 млн тенге). Также предлагается сохранить на рассмотрение аппарата акима другие способы проведения государственных закупок», - пояснил Бауыржан Омарбеков на брифинге в СЦК.



