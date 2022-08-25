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    Пробовали наркотики 3,9% казахстанской молодежи  - исследование

    25 Августа 2022 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В течение последних 5 лет в Казахстане было проведено несколько эпидемиологических исследований, затрагивающих вопросы уровня наркопотребления в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В сентябре 2019 году была проведена эпидемиологическая оценка наркологической ситуации по потреблению новых психоактивных веществ – синтетических наркотиков. В настоящее время наш центр психического здоровья при поддержке глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, завершил клинико-эпидемиологическое исследование распространения синтетических наркотиков в Казахстане среди молодежи от 18 до 34 лет», - сообщил генеральный директор республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК Куаныш Алтынбеков на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Результаты двух исследований были проанализированы. Согласно данным, уменьшилось число лиц, которые отметили употребление синтетических наркотиков в течение жизни – с 6,3% до 3,9%. Число лиц, которые имели опыт потребления синтетических наркотиков в течение последних 30 дней, снизилось с 2,4% до 0,6%.

    «Согласно международным стандартам, подобные исследования проводятся один раз в три года, и в Казахстане в 2024 году в рамках национального проекта «Здоровая нация» планируется проведение следующего исследования среди молодежи», - добавил К. Алтынбеков.

    Фото: images.glavred.info

    Автор:

    Анеля Касымова

    Здравоохранение Общество Молодежь Здоровье
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