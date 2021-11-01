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    Пробная онлайн-перепись населения стартовала в Узбекистане

    1 Ноября 2021, 12:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 по 5 ноября в тестовом режиме пройдет онлайн-перепись населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет по статистике РУ.

    «По инициативе Госкомстата в преддверии широкомасштабной переписи населения Узбекистана с 1 по 5 ноября текущего года планируется проведение пробной переписи населения через сеть Интернет. На онлайн-мероприятии census.stat.uz по ссылке все граждане Узбекистана и за рубежом могут принять участие добровольно», - сообщает ведомство.

    В Госкомстате добавили, что в целях тщательной подготовки к проведению переписи населения в 2023 году с 1 по 25 ноября 2021 года в Ходжаабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, городе Хива Хорезмской области и Яшнабадском районе города Ташкента будет проведена пробная перепись населения.

    Отметим, что последняя перепись населения Узбекистана проводилась в 1989 году. Тогда численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. В настоящее время, по данным Госкомстата РУ, численность населения страны превысила 35 миллионов человек.

    В феврале 2018 года президент Узбекистана подписал указ о проведения переписи населения страны в 2022 году. В ноябре 2020 года правительство приняло решение перенести срок проведения переписи на 2023 год в связи с пандемией коронавируса.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Перепись населения
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