Пробная онлайн-перепись населения стартовала в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане с 1 по 5 ноября в тестовом режиме пройдет онлайн-перепись населения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Государственный комитет по статистике РУ.

«По инициативе Госкомстата в преддверии широкомасштабной переписи населения Узбекистана с 1 по 5 ноября текущего года планируется проведение пробной переписи населения через сеть Интернет. На онлайн-мероприятии census.stat.uz по ссылке все граждане Узбекистана и за рубежом могут принять участие добровольно», - сообщает ведомство.

В Госкомстате добавили, что в целях тщательной подготовки к проведению переписи населения в 2023 году с 1 по 25 ноября 2021 года в Ходжаабадском районе Андижанской области, Верхне-Чирчикском районе Ташкентской области, городе Хива Хорезмской области и Яшнабадском районе города Ташкента будет проведена пробная перепись населения.

Отметим, что последняя перепись населения Узбекистана проводилась в 1989 году. Тогда численность населения Узбекской ССР составляла 19,81 миллиона человек. В настоящее время, по данным Госкомстата РУ, численность населения страны превысила 35 миллионов человек.

В феврале 2018 года президент Узбекистана подписал указ о проведения переписи населения страны в 2022 году. В ноябре 2020 года правительство приняло решение перенести срок проведения переписи на 2023 год в связи с пандемией коронавируса.



