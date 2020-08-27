Проблемы жителей отдаленных сёл изучают мажилисмены в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализацию государственных программ развития регионов и расходование бюджетных средств, выделенных на развитие сельских территорий, проверил в отдалённых сёлах Северо-Казахстанской области депутат Мажилиса, член фракции партии «Nur Otan» Карибай Мусырман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Особое внимание мажилисмен уделил сельским населённым пунктам, которые относятся к неперспективным.

Посетив село Бостандык Мамлютского района, в котором проживает 236 человек, Карибай Мусырман встретился с его жителями, выслушал их проблемы, побывал на социальных объектах. Одним из проблемных вопросов, по словам сельчан, является вероятность закрытия местной школы, в которой обучается 60 человек, что меньше положенной нормы. Сельчане обеспокоены также отсутствием интернета и хорошей связи, значимость которых возрастает перед началом нового учебного года.

В Бостандыке мажилисмену рассказали и о решении вопросов граждан - участников программы по переселению из других регионов. В последнее время в село переехали три семьи из Кордайского района Жамбылской области, жильё которым построил местный предприниматель. Как отметили представители власти, переселенцев здесь трудоустраивают, детей обеспечивают школой и детским садом.

Как отметил Карибай Мусырман, существующие критерии отнесения к опорным селам требуют пересмотра с учётом демографической ситуации в северных регионах страны. По словам мажилисмена, аналогичная ситуация складывается и в селах Кулыколь Уалихановского района и Жанажол Жамбылского района.

В ходе поездки по Северо-Казахстанской области депутат Мажилиса посетил и ряд социальных объектов областного центра.

В Петропавловске мажилисмен проверил готовность средней школы №25 к новому учебному году в дистанционном формате. Учебное заведение на 600 мест построено в 2019 году за счёт средств республиканского бюджета. Как отметили представители образования, сегодня педагоги готовятся к началу обучения в новых условиях. Для 27 учеников из малообеспеченных семей за счёт средств школы приобретены модемы для подключения к интернету, а 20 другим ученикам городским отделом образования будут выделены новые ноутбуки. В разговоре об этом депутат подчеркнул важность сохранения качества образовательного процесса при соблюдении всех карантинных мер.

Карибай Мусырман ознакомился и с ходом строительства нового здания казахского драматического театра. По словам подрядчиков, сдать объект на 500 мест в центре города, в мирорайоне «Жас оркен», планируется к концу текущего года.

Мажилисмен посетил также ряд аптек Петропавловска и близлежащего города Мамлютка, убедившись в наличии в них необходимых лекарственных препаратов.