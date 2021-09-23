Проблемы Жамбылской ГРЭС обсудили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылскую область с рабочим визитом посетил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбит Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, вместе с акимом области Бердибеком Сапарбаевым Бейбит Атамкулов ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов. В первую очередь министр посетил АО «Жамбыл ГРЭС», обеспечивающее электроэнергией южный регион страны.

Член совета директоров АО «Жамбыл ГРЭС» Владимир Мележик поднял ряд вопросов, касающихся деятельности компании.

По его словам, на предприятии работают 522 человека, средняя зарплата составляет 136 тысяч тенге. Однако ощущается дефицит кадров. Молодежь не хочет сюда трудоустраиваться.

«Сложилось так, что для людей уже не было перспективы в этой отрасли. Ведь должна же быть достойная зарплата. Поэтому специалисты убегают в нефтегазовую сферу за зарплатой повыше, чем здесь», - отметил Владимир Мележик.

Финансовые вопросы мешают проведению модернизации электростанции. А повышение тарифа на электроэнергию, как вариант решения проблемы, сильно ударит по карману граждан. Понятно, что рост экономики, промышленного производства напрямую связан с электроэнергетикой. В условиях растущего спроса на электроэнергию важно увеличить потенциал станции, пояснил Владимир Мележик.

С учетом этого, министр провел совещание, на котором были обсуждены такие вопросы, как избежание потерь компании, пересмотр тарифов на газ для энергоблоков.

АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова» введена в эксплуатацию в 1964 году, работает на газе (резервное топливо мазут). Станция располагает значительными резервами и может осуществлять электроснабжение не только юга Казахстана, но и за пределами региона по сетям напряжением 110, 220, 500 кВ.

Отметим, что основным видом деятельности Жамбылской ГРЭС является производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии. В числе стратегических целей - обеспечение стабильного электроснабжения потребителей южного Казахстана, а также покрытие дефицита электроэнергии, возникающего в южных регионах в осенне-зимний период.

Впервые после долгого перерыва Жамбылская ГРЭС имени Т.И. Батурова заработала бесперебойно в феврале 2016 года. До этого ГРЭС работала несколько месяцев в году, являясь при этом дотационным предприятием. Однако, даже с учетом субсидий, цены на жамбылскую электроэнергию не снижались, а возрастали с каждым годом.

Только в 2015 году Жамбылская ГРЭС выработала электроэнергию на 14% больше предыдущего года (2 872,8 млн. кВтч), работая в 2-3-блочном режиме. В 2017 году на станции было установлено шесть энергоблоков суммарной мощностью 1 230 МВт (располагаемая мощность станции составляет 1092 МВт).

На сегодняшний день Жамбылская ГРЭС работает в двухблочном режиме, со средней нагрузкой 270 мегаватт. Обеспечивает потребителей, в основном, южной зоны – в первую очередь Жамбылская область, Кызылорда, Шымкент. В Единой энергетической системе Казахстана, кроме Жамбылской ГРЭС, на юге страны нет резерва мощности.