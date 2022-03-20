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    Проблемы загрязнения подземных вод в Жамбылской области держит на контроле сенатор

    20 Марта 2022, 19:38

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Решение проблемы загрязнения подземных вод в пяти населенных пунктах Жамбылского района – стало одной из основных целей поездки сенатора Бекболата Орынбекова в регион. К обсуждению ситуации на месте также были приглашены представители акимата Жамбылской области и компании «Жамбыл-Су», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В ходе встречи сенатор также отметил, что этот вопрос, поднимаемый жителями региона, он уже обозначил перед Правительством страны в направленном на имя руководства Кабмина депутатском запросе.

    «Ситуация повлекла заболачивание и подтопление сельскохозяйственных угодий. По моей инициативе для скорейшего решения сложившейся экологической ситуации от имени группы депутатов Сената был направлен депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК. Сейчас этот вопрос находится на постоянном контроле Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и акима области», - сказал Бекболат Орынбеков.

    В этой связи акимату области и представителям предприятия было поручено разработать дополнительные карты и в кратчайшие сроки решить вопрос с очисткой существующих отстойников.

    Также в ходе визита Бекболат Орынбеков ознакомился с ходом работ по газификации 13 населенных пунктов Жамбылского района и встретился с жителями села Ащыбулак, которые остались пока ещё не подключенными к газу в связи с неполным выделением средств из бюджета.

    Напомним, депутаты Сената продолжают встречи в регионах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Экология Сенат Регионы Казахстана Общество Вода
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