Проблемы в сфере промышленной безопасности обсудили в Сенате на Правительственном часе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственный час на тему «Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектах: анализ, прогнозы и предложения», прошёл сегодня в Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая мероприятие, вице-спикер Палаты Аскар Шакиров подчеркнул, что Глава государства обозначил семь основных принципов, на которых должен базироваться новый экономический курс нашей страны, в том числе раскрытие промышленного потенциала Казахстана.

Было отмечено, что за последние 5 лет при небольшом росте поднадзорных субъектов, число аварий на промышленных предприятиях увеличилось на 30%, и анализ ситуации показывает, что опасность возникновения техногенных аварий на производствах по-прежнему остаётся на высоком уровне.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу дал конкретные поручения по раскрытию промышленного потенциала страны, в том числе определить стратегически важные производства, ключевые экспортные приоритеты, а также наполнить конкретным содержанием меры по поддержке промышленности. В связи с этим, считаем необходимым формировать, поддерживать и развивать высокую культуру безопасности в производстве, являющейся частью организационной культуры. Так как она должна стать приоритетом над производственными и экономическими целями и быть общепризнанной и неотъемлемой частью всех видов деятельности», - сказал Аскар Шакиров.

Решение проблем в сфере промышленной безопасности важно для того, чтобы не повторялись трагедии, аналогичные произошедшему недавно ЧП на шахте «Абайская» Карагандинской области. Сенатор от данного региона Сергей Ершов считает, что сейчас стоит острая необходимость рассмотрения законодательных инициатив, направленных на улучшение ситуации в области промышленной безопасности.

«Нужно наделить уполномоченный орган функцией по составлению и утверждению сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов, закрепления обязанности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты: по принятию мер, необходимых для выполнения сводного плана технического перевооружения и по созданию отдельной службы производственного контроля, с прямым подчинением первому руководителю», - озвучил в своём выступлении сенатор.

Кроме того, парламентарии отмечали и острый дефицит кадров в сфере промышленной безопасности, сокращения инспекторского состава, а также ненадлежащего проведения научно-исследовательской деятельности в этой области.

О текущей ситуации в сфере промышленной безопасности участникам правительственного часа доложил Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. По его словам, с начала этого года было проведено более полутора тысяч проверок. В результате выявлено 27 тысяч нарушений, 1 184 лица привлечено к ответственности на сумму свыше 150 миллионов тенге, за угрозу опасности причинения вреда жизни и здоровью людей, а также приостановлена работа 432 объектов.

Министр подчеркнул, что благодаря принятому в апреле текущего года Закону «О внесении изменений и дополнений по вопросам промышленной безопасности», удалось усовершенствовать нормы законодательства в области промышленной безопасности и повысить эффективность осуществления государственного надзора. Также утверждены 40 нормативных правовых актов, в целях улучшения трудовой дисциплины работников на опасных объектах, повышения уровня защиты граждан от опасных производственных факторов и снижения вероятности причинения вреда третьим лицам в результате аварии.

Мухтар Кул-Мухаммед, под председательством которого проводился Правительственный час, подчеркнул, что все поднятые в ходе встречи вопросы и озвученные предложения будут включены в перечень рекомендаций и направлены ответственным госорганам и ведомствам.