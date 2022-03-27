Проблемы в организации реагирования на ЧС изучат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе над устранением проблем в организации реагирования на ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства по вопросам обеспечения самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения уровня ответственности их руководителей прорабатываются изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» в части совершенствования деятельности гражданской обороны и воинских частей», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, проблемы в организации реагирования на чрезвычайную ситуацию (включая вопросы медицины, социальной защиты, охраны правопорядка, коммунальных служб, снабжения, связи, банковской системы и пр.) будут изучены в рамках создаваемой межведомственной рабочей группы с привлечением экспертов международных организаций.

«Также будет проведен анализ всех регламентов, алгоритмов и процессов, планов действий в чрезвычайных ситуациях, в том числе создание резерва финансовых ресурсов, запасов продовольствия, лекарственных, материально-технических средств и т.д. После детальной проработки вопросов, указанных в вашем запросе, в рамках межведомственной рабочей группы, Министерством по чрезвычайным ситуациям будет представлена дополнительная информация», - заключил Премьер.