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    Проблемы со скафандром возникли у космонавта во время выхода в открытый космос

    18 Августа 2022 07:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Космонавты на МКС завершили выход в открытый космос, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Роскосмоса.

    Участники 67-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Госкорпорации «Роскосмос» Олег Артемьев и Денис Матвеев в среду, 17 августа 2022 года, в 20:54 по московскому времени закрыли выходной люк малого исследовательского модуля «Поиск».

    Во время выхода в открытый космос по российской программе длительностью 4 часа 1 минуту они продолжили подготовку к работе европейского дистанционного манипулятора ERA. Космонавты установили на манипуляторе две локтевые телекамеры и демонтировали стартовое кольцо с одного из двух его концевых эффекторов.

    В связи с падением напряжения аккумуляторной батареи в скафандре «Орлан-МКС» Олег Артемьев по указанию подмосковного Центра управления полетами (входит в ЦНИИмаш Роскосмоса) вернулся внутрь модуля «Поиск» и подключил скафандр к бортовому электропитанию. Ситуация находилась под контролем российских специалистов и не угрожала здоровью космонавта. Денис Матвеев также благополучно вернулся внутрь станции.

    «Самочувствие космонавтов хорошее. Незавершенные работы будут выполнены во время следующих выходов в открытый космос», - отметили в Роскосмосе.

    Это был 63-й российский выход (54-й плановый) в рамках проекта МКС и пятый в 2022 году. С марта 1965 года 72 космонавта СССР и России провели 159 выходов в скафандрах.

    Фото: roscosmos.ru
    #Освоение космоса #Мировые новости
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