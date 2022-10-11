Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Проблемы сферы здравоохранения и образования обсудили сенаторы с депутатами маслихатов

    11 Октября 2022, 19:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Встреча сенаторов с депутатами маслихатов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента прошла Сенате. Основной темой онлайн-заседания стали вопросы развития здравоохранения и образования, обозначенные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

    В ходе встречи было отмечено, что одна из ключевых задач Сената – активное содействие развитию регионов, как Палаты, члены которой избираются от областей, городов республиканского значения и столицы. В этой связи тесное взаимодействие сенаторов с депутатами маслихатов – один из важнейших инструментов выстраивания работы по решению имеющихся проблем, в том числе в сферах образования и здравоохранения.

    «Не секрет, что некоторые актуальные проблемы в этих сферах не находят своего решения. Например, в сфере здравоохранения страны низкий уровень охвата населения первичной медико-санитарной помощью, проблемы в финансировании отрасли, охват социальным медстрахованием контингента, социальный статус которого не установлен, формирование тарифов на медицинские услуги, наличие кредиторской задолженности на местах, низкие расходы на основной капитал, низкая цифровизация системы, разрывы в обеспечении лекарствами, нехватка специалистов и их низкая квалификация и т. д. Решение этих вопросов наш комитет продолжит держать на своем контроле», - отметил депутат Нариман Торегалиев.

    Во встрече также приняли участие представители Министерств здравоохранения, национальной экономики, финансов, Фонда социального медицинского страхования, руководство «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», а также председатели общественных советов городов и районов республиканского значения.

    Все вопросы, поднятые в ходе встречи будут проработаны сенаторами в ходе подготовки к Правительственному часу на тему «Доступная и эффективная система здравоохранения», а также будут использованы в дальнейшей законотворческой деятельности, отметили сенаторы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Сенат Здравоохранение Маслихат Послание Президента РК-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанско-немецкий Институт инжиниринга откроется в Актау
    Жесткий контроль, но не запрет - эксперты о регулировании вейпов в Казахстане
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Какую сумму выделят на школьные принадлежности нуждающимся семьям
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО