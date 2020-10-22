Проблемы самозанятых обсудили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благоустроенный рынок, а также места для нестационарной торговли появятся в скором времени в Кокшетау, что поможет хоть отчасти решить проблему с реализацией продукции самозанятых дачников. Это и многое другое обсудили участники общественной дискуссии «Самозанятые в Казахстане как реальный индикатор развития экономики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил модератор встречи, председатель акмолинского филиала партии КНПК, правозащитник и общественный деятель Олжас Сыздыков, термин «самозанятые» появился у нас не от хорошей жизни. В эпоху перехода на рыночную экономику за бортом оказалось достаточно большое количество человек, которым нужно было как-то выживать. От бабушек, торгующих семечками, до компьютерщиков. По словам спикера, если государство не осуществляет социальную поддержку этим гражданам, то и не должно требовать каких-либо налоговых отчислений.

Присутствующий на встрече житель Кокшетау обратился от лица огородников и садоводов региона, озвучив ряд проблем этого контингента. Мужчина отметил, что большинство дачников не только обеспечивают продуктами себя, но и живут за счет продажи излишков. Однако на сегодняшний день проблемами остаются автобусное сообщение и охрана собственности людей. Особенно страдают в весенний период те, чьи дачи расположены по Зерендинской трассе, ведь автобусы начинают ходить туда поздно.

Вопросом остается и создание инфраструктуры в садоводческих товариществах. По словам выступающего, трубы для полива, линии электропередач давно требуют капитального ремонта, а решить проблему своими силами огородники не могут.

Руководитель отдела предпринимательства акимата города Кокшетау Андрей Подгурский отметил, что на 21 октября в Кокшетау зарегистрировано 18967 субъектов предпринимательства. К сожалению, это на 413 меньше прошлого года. Усилена господдержка малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. К примеру, освобождение от налогов на 3 года. Для самозанятых работает сразу несколько программ, одна из которых - программа «Бастау-бизнес», по которой человек может получить безвозвратный грант в размере 550 тысяч тенге, пройдя обучение и разработав собственный проект.

«Что касается дачных кооперативов, то основная проблема в реализации товаров. Местная полицейская служба осуществляет рейды, и под статью 204 «Торговля в неустановленных местах» подпадают все торговцы с улиц Осипенко/Гагарина и Есенберлина», - отметил выступающий.

Однако на следующий год, по словам спикера, планируется решить проблему и сделать благоустроенный рынок по улице Гагарина. Он будет включать более 100 мест, что поможет участникам стихийной торговли реализовывать свои товары законно. Для этого будут созданы все условия: проложена канализация, сделана дорога, а также соблюдены все санитарные нормы. Каждый продавец будет иметь соответствующую документацию.

«Параллельно реализуется еще один проект. Акимат должен предоставить места для нестационарной торговли. В областном центре были определены 15 таких мест с 75 торговыми точками. В основном по дальним микрорайонам: Сарыарка, Жайлау и т.д.», - добавил А. Подгурский.

Оба проекта будут касаться тех лиц, кто занимается торговлей, но не может платить аренду в торговых домах.

Представители управления государственных доходов по Кокшетау отметили, что с 1 января 2020 года в Налоговом кодексе РК появилась статья 774 «Плательщики единого совокупного дохода (ЕСД)», согласно которой, вы можете платить лишь ЕСД, если не являетесь ИП, не используете труд наемных рабочих и не являетесь арендатором, а ваш доход не превышает 1175 МРП. ЕСД позволяет участвовать в медстраховании, накопительной системе и получать соцвыплаты, к примеру, по потере трудоспособности, по беременности и т.д.

Подытоживая встречу, участники пришли к выводу, что сегодня проблемы самозанятых требуют серьезного вмешательства со стороны государства.

«О них вспоминают, собирая налоги, но прежде чем требовать, нужно создать условия», - добавил О. Сыздыков.