Проблемы с выплатой зарплаты учителям в ряде регионов прокомментировал глава Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему с выплатой заработной платы учителям необходимо решать вовремя. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, нам приходиться заниматься такими проблемами. Конечно, этот вопрос не должен был решаться на таком уровне. Министерство должно заниматься стратегическими вопросами, вопросами реализации образовательной политики. Конкретно, этот вопрос (выплата заработной платы и отпускных – прим. авт.) находится в ведении местных исполнительных органов. Для этого есть руководители управлений образования, отделы образования и директора школ. Обсуждения на таком уровне проблемы выплаты заработной платы, о том, что зарплата где-то не выплачена, неправильная и неудобная ситуация. Этот вопрос не надо было поднимать до такого уровня. Однако этот вопрос был поднят, и так как к нам очень много жалоб поступило, мы были вынуждены заняться этим вопросом. Были даны конкретные поручения, мы были вынуждены провести проверку», - сказал Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства.

Он отметил, что в этой связи был принят ряд мер.

«В следующий раз не надо допускать такого, чтобы такая проблема решалась на таком уровне. Необходимо решать этот вопрос на местном уровне. Пусть применяются необходимые мероприятия. Комитет продолжит эту работу и доведет ее до конца, так как это конституционные права наших коллег. Поэтому мы доведем это вопрос до конца», - добавил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах есть недостатки с выплатой заработной платы и отпускных учителям.