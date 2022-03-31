Проблемы развития малого и среднего бизнеса обсуждают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Ключевой темой для обсуждения стал вопрос эффективности мер государственной поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, председатель Комитета Даурен Адильбеков отметил, что в работе МСБ существует ряд серьезных проблем и барьеров, которые препятствуют его развитию.

«Есть проблемы в системе кредитования МСБ. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей снижается из-за больших процентных ставок, долговой нагрузки, увеличения рисков просрочки займа. Кроме этого, есть проблемы дорогого финансирования и завышенных требований к залоговому обеспечению. По мнению представителей бизнеса, если брать в банках второго уровня кредиты, то на сегодняшний день под 14-15%», - сказал Даурен Адильбеков.

Сенаторы считают, что в основном субсидии от государства получают только крупные предприниматели, а малый бизнес остается в стороне. Также депутатов беспокоит вопрос несовершенства информационной системы субсидирования «Қолдау», которая вместо исключения коррупционных рисков, наоборот может способствовать их увеличению.

О решении вышеупомянутых проблем рассказал вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков. Он сообщил, что в Концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года будут предусмотрены меры господдержки с упором на МСБ. В их числе ориентированность на развитие приоритетных отраслей бизнеса, поэтапный переход от поддержки всех субъектов бизнеса к приоритету развития малого и среднего предпринимательства, а также создание условий для вовлечения микрофинансовых организаций в кредитование МСБ.

Кроме того, в заседании приняли участие представители министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития, финансов, а также национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Фонда развития предпринимательства «Даму».

Подводя итоги заседания, сенатор Даурен Адильбеков ещё раз подчеркнул, что существующие меры господдержки пока не дали ожидаемого положительного эффекта. В связи с этим, депутаты рекомендовали профильным госорганам внести соответствующие изменения в программы поддержки бизнеса и рассмотреть возможность исключения нефинансовых мер государственной поддержки, так как их эффективность вызывает сомнение.