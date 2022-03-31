Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Проблемы развития малого и среднего бизнеса обсуждают в Сенате

    31 Марта 2022, 19:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Ключевой темой для обсуждения стал вопрос эффективности мер государственной поддержки, оказываемой малому и среднему бизнесу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Открывая работу заседания, председатель Комитета Даурен Адильбеков отметил, что в работе МСБ существует ряд серьезных проблем и барьеров, которые препятствуют его развитию.

    «Есть проблемы в системе кредитования МСБ. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей снижается из-за больших процентных ставок, долговой нагрузки, увеличения рисков просрочки займа. Кроме этого, есть проблемы дорогого финансирования и завышенных требований к залоговому обеспечению. По мнению представителей бизнеса, если брать в банках второго уровня кредиты, то на сегодняшний день под 14-15%», - сказал Даурен Адильбеков.

    Сенаторы считают, что в основном субсидии от государства получают только крупные предприниматели, а малый бизнес остается в стороне. Также депутатов беспокоит вопрос несовершенства информационной системы субсидирования «Қолдау», которая вместо исключения коррупционных рисков, наоборот может способствовать их увеличению.

    О решении вышеупомянутых проблем рассказал вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков. Он сообщил, что в Концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года будут предусмотрены меры господдержки с упором на МСБ. В их числе ориентированность на развитие приоритетных отраслей бизнеса, поэтапный переход от поддержки всех субъектов бизнеса к приоритету развития малого и среднего предпринимательства, а также создание условий для вовлечения микрофинансовых организаций в кредитование МСБ.

    Кроме того, в заседании приняли участие представители министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, индустрии и инфраструктурного развития, финансов, а также национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Фонда развития предпринимательства «Даму».

    Подводя итоги заседания, сенатор Даурен Адильбеков ещё раз подчеркнул, что существующие меры господдержки пока не дали ожидаемого положительного эффекта. В связи с этим, депутаты рекомендовали профильным госорганам внести соответствующие изменения в программы поддержки бизнеса и рассмотреть возможность исключения нефинансовых мер государственной поддержки, так как их эффективность вызывает сомнение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Бизнес Сенат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Свыше двухсот жалоб на работу рынка «Алтын орда» поступило в call-центр и телеграм-чат
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО