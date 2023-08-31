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    Проблемы развития Костанайской области сенаторы обсудили с земляками

    31 Августа 2023, 16:23

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития региона депутаты Сената Парламента РК Сергей Карплюк и Гауез Нурмухамбетов обсудили с жителями Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На встрече с жителями Камыстинского, Денисовского и Житикаринского районов особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются сельчане. В частности, речь шла о сложностях ведения личного подсобного хозяйства, обеспечения сел связью и интернетом, а также важности передачи госорганам функций технического надзора за строительством.

    Также парламентарии побывали в городе Лисаковске, где встретились с депутатами маслихата. Сенаторы рассказали об итогах законодательной деятельности палаты за прошлую сессию и высказались о приоритетах. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные с обеспечением молодежи жильем, поддержки социально-уязвимых слоев населения, увеличения заработной платы работников сферы ЖКХ и другие.

    Кроме того, депутаты посетили города Аркалык и Рудный, а также Джангельдинский и Амангельдинский районы. На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением населения качественной питьевой водой, реализацией инвестиционных проектов.

    Сенаторы отметили, что такие встречи играют важную роль в обеспечении эффективного взаимодействия между законодательной и исполнительной властью в части решения актуальных проблем населения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Костанайская область Сенат Регионы Казахстана Общество
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