Проблемы развития Костанайской области сенаторы обсудили с земляками

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития региона депутаты Сената Парламента РК Сергей Карплюк и Гауез Нурмухамбетов обсудили с жителями Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На встрече с жителями Камыстинского, Денисовского и Житикаринского районов особое внимание было уделено проблемам, с которыми сталкиваются сельчане. В частности, речь шла о сложностях ведения личного подсобного хозяйства, обеспечения сел связью и интернетом, а также важности передачи госорганам функций технического надзора за строительством.

Также парламентарии побывали в городе Лисаковске, где встретились с депутатами маслихата. Сенаторы рассказали об итогах законодательной деятельности палаты за прошлую сессию и высказались о приоритетах. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные с обеспечением молодежи жильем, поддержки социально-уязвимых слоев населения, увеличения заработной платы работников сферы ЖКХ и другие.

Кроме того, депутаты посетили города Аркалык и Рудный, а также Джангельдинский и Амангельдинский районы. На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением населения качественной питьевой водой, реализацией инвестиционных проектов.

Сенаторы отметили, что такие встречи играют важную роль в обеспечении эффективного взаимодействия между законодательной и исполнительной властью в части решения актуальных проблем населения.