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    Проблемы развития Атырауской области рассмотрели в Правительстве

    30 Сентября 2022, 19:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам решения актуальных проблем развития Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Обсуждены вопросы водоснабжения сельских населенных пунктов, строительства мостов и автомобильных дорог областного и районного значения, многофункционального медицинского учреждения (включая перинатальное и онкологическое отделения), реконструкции канализационно-очистных сооружений, завершения ремонтных работ на заводе «Болашак» и обводнительно-оросительных каналах, дополнительного выделения средств для поддержки сельхозформирований, сокращения трехсменного обучения, строительства объектов образования и др.

    С докладами выступили аким области Серик Шапкенов, министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, просвещения – Асхат Аймагамбетов, а также вице-министры экологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, финансов – Татьяна Савельева и здравоохранения – Жандос Буркитбаев.

    Министр индустрии сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию местной сети дорог выделено 13,6 млрд тенге: всеми видами строительно-монтажных работ охвачено 45 км дорог. По итогам года их долю в нормативном состоянии планируется довести до 74%.

    Премьер-Министр подчеркнул, что нужно ускорить работы по улучшению качества дорог, так как сейчас этот показатель в области один из самых низких в стране.

    «Если не ускорить поставки битума сейчас, то к зиме он станет не нужен. Все решения на должном уровне приняты. Эту проблему необходимо взять на ежедневный контроль и ускорить работу», — сказал Алихан Смаилов.

    Подводя итоги совещания, Премьер-Министр поручил госорганам совместно с акиматом Атырауской области своевременно и полностью доработать все рассмотренные вопросы.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Атырауская область
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