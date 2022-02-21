Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Проблемы при получении субсидий озвучили костанайские аграрии

    21 Февраля 2022, 22:10

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Палата предпринимателей Костанайской области поднимает проблемы, с которыми сталкиваются аграрии во время получения субсидий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

    Часть из имеющихся проблем эксперты региональной Палаты озвучили во время круглого стола «Государственные услуги в сфере сельского хозяйства и земельных отношений: опыт, перспективы, достижения», организованного департаментом Агентства по делам госслужбы по Костанайской области. Участие в нем приняли не только представители управления сельского хозяйства региона, эксперты Палаты и бизнесмены, но и специалисты Минсельхоза.

    «С 1 февраля этого года при подаче заявки на получение инвестиционных субсидий через систему «Qoldau» возникло требование по предоставлению ранее не предусмотренных документов, - отметил начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области Саят Жусипбеков. — Уже в процессе подачи фермеры узнали, что должны прикрепить сертификаты о происхождении и паспорта на приобретенную технику и оборудование. О введенном новшестве никого не предупреждали, поэтому на поиски документов бизнесменам потребовалось дополнительное время».

    Кроме того выяснилось, что также необходимо прикреплять копии документов, но только в цветном варианте. Поэтому, как отмечают в региональной Палате, многим бизнесменам пришлось отзывать заявки и подавать их снова.

    «Еще одна проблема, с которой столкнулись фермеры при подаче заявки на субсидирование - отсутствие функции отправка заявки на доработку. А это значит, что она автоматически отклонялась системой и ее надо подавать снова. А это упущенное время и возможность получить дотации»,- отметил С. Жусипбеков.

    Уже сейчас от аграриев поданы заявки на получение инвестсубсидий в сумме 9 миллиардов тенге, а финансирование предусмотрено только на сумму в 5 миллиардов тенге. Многим придётся быть в «листе ожидания», чтобы в итоге все же получить финансовую господдержку, отметили участники круглого стола.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане