Проблемы подтоплений и паводков обсудили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы подтоплений и паводков в регионе обсуждали на совещании в акимате Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким области Бердибек Сапарбаев разбирался в том, почему ежегодно повторяется одна и та же ситуация с весенними паводками и неготовностью соответствующих служб. Подтопления происходят из-за несвоевременной очистки арыков, каналов, дренажных сетей, пролетов под мостами и шлюзов. И доказательством тому – чрезвычайные ситуации в Таразе, Байзакском, Жуалынском и Таласском районах. Отсюда и справедливое возмущение жителей региона.

«Есть соответствующие управления, департамент по чрезвычайным ситуациям и другие ответственные структуры, работает комиссия. Но подтопления жилых домов и участков продолжаются», - отметил глава региона.

По словам начальника ДЧС Ермека Момбаева, из 2 830 километров каналов, арычных и дренажных сетей очищен 2 431 километр, или 86%. Особую тревогу вызывают оставшиеся 399 километров, работы по которым завершатся в течение двух недель.

«Почему данную работу нельзя было провести раньше, ведь погода позволяет это сделать. Где результаты деятельности профильной комиссии, почему никто не контролирует выполнение ее поручений? Сейчас самое время собирать воду, а она разливается по жилым участкам. Департаменту ЧС необходимо работать в упреждающем ключе, прогнозировать ситуацию на основе данных метеорологов. У вас большие полномочия, при необходимости наказывайте штрафами» - сказал Бердибек Сапарбаев.

Ответственность за подтопления жилых секторов Ермек Момбаев возложил на акимов Тараза и районов, которые выпустили ситуацию из-под контроля.

Аким Жуалынского района Олжас Каржауов посетовал на то, что соответствующие организации не согласовывают с местными властями планы очистки каналов. В качестве примера он привел работы на водной артерии Мамбет.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев попросил содействия механизированных отрядов в очистке основных каналов. Остальные вопросы, по его заверениям, на контроле.

Глава региона раскритиковал эффективность использования мехотрядов. «Механизированные отряды не до конца выполняют порученную работу, отсюда и ЧП в Жуалынском районе», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Олжас Каржауов дополнил, что было очищено лишь шесть километров канала Каракум, остальные 3,5 километра пришлось приводить в порядок при содействии РГП «Казводхоз».

«Всем акимам и руководителям ответственных управлений в кратчайшие сроки завершить очистку каналов, арыков и дренажных сетей. Необходимо укрепить материально-техническую базу механизированных отрядов. Очистку каналов нужно согласовывать с акимами районов. Контроль за выполнением поручений возлагаю на заместителей акима области Улана Жазылбека и Берика Ныгмашева», - резюмировал Бердибек Сапарбаев.