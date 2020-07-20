Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Проблемы дефицита врачей в области эпидемиологии озвучил ректор медицинского вуза

    20 Июля 2020, 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова Талгат Нургожин высказался по поводу дефицита специалистов в медицинской сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дефицит кадров в медицинской сфере всегда есть. Медицинская сфера социально ориентированная. Врачи работают в государственных учреждениях. Вы знаете, что Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг в первое время пандемии не мог найти специалистов в области эпидемиологии, биостатистики, гигиены, вирусологии. Это привело к тому, что мы в XXI веке забыли про инфекцию. Поэтому, койки инфекционных больниц сократились», - выразил мнение Талгат Нургожин в ходе прямого эфира на медиа-площадки Антикоррупционной службы.

    По словам ректора вуза, против бактерий существуют множество препаратов, есть арсенал и их победить можно. А в борьбе с вирусной инфекцией, к сожалению, есть определенные проблемы.

    «Многие инфекции вследствие вакцинации исчезли и сократились койки в больницах. Если койки в больницах сокращаются, то потребность в врачах тоже уменьшаются. То же самое, контроль за эпидситуацией и эпидемиологов стало меньше, потому что стало меньше инфекций. Мы увидели, что вирус привел в мировую пандемию. Она действительно показала что в такой ситуации есть дефицит специалистов в области общественного здоровья, инфекционной болезни», - отметил Т. Нургожин.

    «Анестезиологи, реаниматологи и без этого были в дефиците, потому что это самая опасная работа. Анестезиологии, реаниматологи работают между жизнью и смертью больного. Любая деятельность анестезиолога и реаниматолога оценивалась с точки зрения Уголовного кодекса. Из-за этого многие известные врачи ушли из этой профессии», - считает ректор медуниверистета имени С. Асфендиярова.

    Ранее Талгат Нургожин рассказал , как студенты и профессорско-преподавательский состав медицинского университета помогают в медицинских организациях и волонтерских штабах в период пандемии коронавируса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Вузы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача
    Сложные манипуляции на сердце проводит главный аритмолог БМЦ УДП РК Аян Абдрахманов
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Один день с врачами скорой помощи СКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    5 Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане