Проблемы дефицита врачей в области эпидемиологии озвучил ректор медицинского вуза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова Талгат Нургожин высказался по поводу дефицита специалистов в медицинской сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицит кадров в медицинской сфере всегда есть. Медицинская сфера социально ориентированная. Врачи работают в государственных учреждениях. Вы знаете, что Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг в первое время пандемии не мог найти специалистов в области эпидемиологии, биостатистики, гигиены, вирусологии. Это привело к тому, что мы в XXI веке забыли про инфекцию. Поэтому, койки инфекционных больниц сократились», - выразил мнение Талгат Нургожин в ходе прямого эфира на медиа-площадки Антикоррупционной службы.

По словам ректора вуза, против бактерий существуют множество препаратов, есть арсенал и их победить можно. А в борьбе с вирусной инфекцией, к сожалению, есть определенные проблемы.

«Многие инфекции вследствие вакцинации исчезли и сократились койки в больницах. Если койки в больницах сокращаются, то потребность в врачах тоже уменьшаются. То же самое, контроль за эпидситуацией и эпидемиологов стало меньше, потому что стало меньше инфекций. Мы увидели, что вирус привел в мировую пандемию. Она действительно показала что в такой ситуации есть дефицит специалистов в области общественного здоровья, инфекционной болезни», - отметил Т. Нургожин.

«Анестезиологи, реаниматологи и без этого были в дефиците, потому что это самая опасная работа. Анестезиологии, реаниматологи работают между жизнью и смертью больного. Любая деятельность анестезиолога и реаниматолога оценивалась с точки зрения Уголовного кодекса. Из-за этого многие известные врачи ушли из этой профессии», - считает ректор медуниверистета имени С. Асфендиярова.

Ранее Талгат Нургожин рассказал , как студенты и профессорско-преподавательский состав медицинского университета помогают в медицинских организациях и волонтерских штабах в период пандемии коронавируса.