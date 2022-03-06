Проблемы бизнеса в новых экономических условиях обсудили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области прошло заседание антикризисного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О том, какие проблемы обсуждали предприниматели с акимом области Кумаром Аксакаловым, на своей странице в социальной сети рассказал директор палаты Алибек Ашметов.

«В связи введением санкций в отношении Российской Федерации, наверное, основными проблемами бизнеса на текущий момент во всех регионах страны являются разрыв логистических цепочек и маршрутов поставок, ослабление валюты, что приводит к увеличению стоимости конечной цены продукции, сокращению объемов поставок продукции, сырья, комплектующих, проблемам оплаты за товары и услуги и высоким рискам неисполнения обязательств по договорам перед контрагентами. Есть риски задержки поставок сельхозтехники до начала весенне-полевых работ. Об этом говорил директор ТОО «Kametex» Руслан Хасенов. Причина – отказ иностранных грузоперевозчиков заходить в российские порты. В случае транзита груза через Республику Беларусь возможны задержки из-за длительного таможенного оформления в рамках единой таможенной зоны ЕАЭС. Предприниматель попросил проработать альтернативный путь перевозки через порт Актау», - сообщил А. Ашметов.

«Из-за отказа европейских морских перевозчиков заплывать в морской порт Санкт-Петербурга поставки продукции необходимо переориентировать по сухопутному маршруту из Германии через страны Прибалтики. Представитель компании Руслан Сердалинов понимает, что данный вариант поставки увеличит сроки, а значит, есть риск срыва весенне-полевых работ. В связи с чем необходимо достигнуть соглашения с таможенными органами стран Прибалтики о беспрепятственном пропуске перевозчиков грузов, следующих транзитом через РФ в Казахстан», - считает А. Ашметов.

Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается и на строительной отрасли. Местные компании сообщают, что российские поставщики-производители уже предупредили о повышении цены на 15-20% на многие товары. Есть риск дефицита пластиковых панелей, которые регион закупает у России. Производители панелей приобретают компоненты в Европе и США, что с введением санкций становится невозможным.

«По итогам заседания договорились встречаться с бизнесом в таком формате один раз в неделю. Все проблемы, озвученные североказахстанскими предпринимателями, которые требуют решения вопроса на центральном уровне, будут переданы для рассмотрения в республиканский оперативный штаб для их решения на уровне Правительства», - написал А. Ашметов.

Кумар Аксакалов в сообщении об этой встрече написал, что предприниматели не останутся один на один со своими проблемами.

«По поручению Президента Правительством разрабатывается антикризисный план. Оперативно решаются вопросы транспортной логистики и доставки товаров, оборудования и комплектующих. Также обсудили с бизнесменами альтернативные пути решения. Сейчас во всех заинтересованных госорганах и палате предпринимателей созданы колл-центры для оперативного решения возникающих вопросов. Мы постоянно держим руку на пульсе и будем всячески помогать бизнес-сообществу», - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что латвийские порты заявили о готовности принимать казахстанские грузы.



