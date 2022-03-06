Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Проблемы бизнеса в новых экономических условиях обсудили в СКО

    6 Марта 2022, 20:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В палате предпринимателей Северо-Казахстанской области прошло заседание антикризисного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О том, какие проблемы обсуждали предприниматели с акимом области Кумаром Аксакаловым, на своей странице в социальной сети рассказал директор палаты Алибек Ашметов.

    «В связи введением санкций в отношении Российской Федерации, наверное, основными проблемами бизнеса на текущий момент во всех регионах страны являются разрыв логистических цепочек и маршрутов поставок, ослабление валюты, что приводит к увеличению стоимости конечной цены продукции, сокращению объемов поставок продукции, сырья, комплектующих, проблемам оплаты за товары и услуги и высоким рискам неисполнения обязательств по договорам перед контрагентами. Есть риски задержки поставок сельхозтехники до начала весенне-полевых работ. Об этом говорил директор ТОО «Kametex» Руслан Хасенов. Причина – отказ иностранных грузоперевозчиков заходить в российские порты. В случае транзита груза через Республику Беларусь возможны задержки из-за длительного таможенного оформления в рамках единой таможенной зоны ЕАЭС. Предприниматель попросил проработать альтернативный путь перевозки через порт Актау», - сообщил А. Ашметов.

    «Из-за отказа европейских морских перевозчиков заплывать в морской порт Санкт-Петербурга поставки продукции необходимо переориентировать по сухопутному маршруту из Германии через страны Прибалтики. Представитель компании Руслан Сердалинов понимает, что данный вариант поставки увеличит сроки, а значит, есть риск срыва весенне-полевых работ. В связи с чем необходимо достигнуть соглашения с таможенными органами стран Прибалтики о беспрепятственном пропуске перевозчиков грузов, следующих транзитом через РФ в Казахстан», - считает А. Ашметов.

    Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается и на строительной отрасли. Местные компании сообщают, что российские поставщики-производители уже предупредили о повышении цены на 15-20% на многие товары. Есть риск дефицита пластиковых панелей, которые регион закупает у России. Производители панелей приобретают компоненты в Европе и США, что с введением санкций становится невозможным.

    «По итогам заседания договорились встречаться с бизнесом в таком формате один раз в неделю. Все проблемы, озвученные североказахстанскими предпринимателями, которые требуют решения вопроса на центральном уровне, будут переданы для рассмотрения в республиканский оперативный штаб для их решения на уровне Правительства», - написал А. Ашметов.

    Кумар Аксакалов в сообщении об этой встрече написал, что предприниматели не останутся один на один со своими проблемами.

    «По поручению Президента Правительством разрабатывается антикризисный план. Оперативно решаются вопросы транспортной логистики и доставки товаров, оборудования и комплектующих. Также обсудили с бизнесменами альтернативные пути решения. Сейчас во всех заинтересованных госорганах и палате предпринимателей созданы колл-центры для оперативного решения возникающих вопросов. Мы постоянно держим руку на пульсе и будем всячески помогать бизнес-сообществу», - написал глава региона.

    Ранее сообщалось, что латвийские порты заявили о готовности принимать казахстанские грузы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Бизнес Северо-Казахстанская область Экономика Россия Украина МИИР РК Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай