Проблемы бизнеса обсудили атырауские предприниматели с министром нацэкономики

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Находящийся с рабочим визитом в Атырауской области министр нацэкономики РК Алибек Куантыров провел встречу с предпринимателями региона, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам местных предпринимателей, одним из проблемных вопросов на сегодняшний день является финансирование проектов по подведению инфраструктуры. Согласно условиям Национального проекта по развитию предпринимательства, объем инвестиций в проект не может быть меньше 200 млн тенге. Для многих субъектов МСБ данная господдержка не доступна.

Предприниматели на встрече предложили создать механизм финансирования подведения инфраструктуры из местного бюджета для проектов МСБ стоимостью до 50 млн тенге. Также предлагается рассмотреть внесение порядка возмещения расходов проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования из местного бюджета и внести специальный механизм подведения инфраструктуры для субъектов микробизнеса в рамках нацпроекта.

Глава МНЭ отметил, что возмещение расходов на ТЭО и ПСД требует обсуждения.

«Какие-то предложения мы можем поддержать. Но не все. Потому что это ляжет нагрузкой на бюджет. Определенная часть расходов в виде прямых рисков и работ должны нестись бизнесом. Мы должны переходить на конкурентную экономику. Вопрос предоставления спецмеханизмов из местного бюджета для микробизнеса мы рассмотрим», - сказал Алибек Куантыров.

На встрече предприниматели пожаловались на то, что банки второго уровня оценивают залоговую стоимость в сельской местности ниже рыночной стоимости. Кроме того, проекты рассматриваются медленно. Это приводит к ослаблению деловой активности в селах. В качестве решения проблемы бизнесмены предлагают дополнительно включить в Нацпроект по развитию предпринимательства раздел кредитования предпринимателей на селе с определением важных критериев.

«Действительно, БВУ занижают стоимость залогового имущества от 30 до 50% от реальной стоимости. Вопросом занимается уполномоченный орган. По дополнительному кредитованию и субсидированию в рамках ДКБ 2020–2025 и других программах для сел и малых городов ставка кредитования на 1 п.п. ниже. В текущем году предусмотрено 260 млрд тенге, что на 100 млрд тенге больше, чем в прошлом году. В селах нужно создавать рабочие места. В рамках проекта «Ауыл аманаты» и программы «Ауыл – Ел бесігі» нужно развивать села и создавать условия», - сообщил министр.

К слову, сегодня в ходе заседания штаба был рассмотрен вопрос исполнения поручения Главы государства о реализации Программы по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты», где министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в текущем году на реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 100 млрд тенге, планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать более 18 тысяч новых рабочих мест в селах.

Однако только десять регионов активно приступили к реализации Программы. Слабая динамика отмечена в семи регионах, из них в трех - не одобрено ни одной заявки (Восточно-Казахстанская, Мангистауская и Абайская области).