Проблемы Амангельдинского газоперерабатывающего завода пообещали решить власти Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы Амангельдинского газоперерабатывающего завода пообещали решить власти Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 40 километрах от Тараза, в селе Аса Жамбылского района, находится крупный производитель нефтепродуктов и сжиженного газа в Жамбылской области, работающий с 2006 года. Входящий в число предприятий ГПФИИР завод по переработке сырой нефти имеет проектную мощность 100 тысяч тонн перерабатываемой нефти в год. Стоимость проекта - 3 млрд. тенге, создано 500 рабочих мест. Основными видами деятельности заявлены переработка углеводородного сырья месторождения Амангельды в Жамбылской области, утилизация попутных газов, переработка нефти и транспортировка нефтепродуктов. Современная технология и оборудование позволяют получать качественную продукцию, соответствующую международным стандартам. Экологический проект построен в рамках реализации закона РК «Об утилизации факельных газов». Основные потребители продукции ТОО «Амангельдинский ГПЗ» не только казахстанские компании, но и представители ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев побывал в ходе рабочей поездки на предприятии ТОО «Амангельдинский ГПЗ».

Директор предприятия Оралбай Исакаев отметил, что завод выпускает 18 видов продукции, в том числе три марки бензина и мазута, четыре марки дизельного топлива и авиакеросин.

Однако, по словам руководителя Амангельдинского газоперерабатывающего завода, из-за нехватки сырья предприятие вынуждено работать только на 10% имеющейся мощности. «А нужно всего-то 15 тысяч тонн нефти в месяц, но газоперерабатывающее предприятие выведено из списка тех, кто может приобретать сырье по сниженным ценам. Еще одна проблема заключается в отсутствии разрешения на экспорт», - посетовал он.

Бердибек Сапарбаев отметил важность завода для стабильной социальной ситуации в районе. «Люди должны работать и получать зарплату. Поэтому областные власти будут искать приемлемый выход из сложившейся ситуации», - заверил глава региона.

Напомним, с десятью районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев – посещает социально-культурные объекты, предприятия промышленности и коммунального сектора, проводит встречи с жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском и Сарысуском районах.



