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    Проблемы 60 инвесторов решены антикоррупционной службой в Актюбинской области

    7 Сентября 2020, 22:13

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Проблемы инвесторов активно решаются в Актюбинской области. В антикоррупционной службе в рамках проекта «Protecting Business and Investments» прошло рабочее совещание с участием всех заинтересованных госорганов и институтов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Над созданием благоприятного инвестиционного климата без коррупционных посягательств со стороны недобросовестных госслужащих в тесном взаимодействии трудятся четыре ведомства: Антикоррупционная служба области, филиал НК «Kazakh Invest», филиал АО «Социально-предпринимательская корпорация» и РПП «Атамекен».

    В ходе мероприятия были определены конкретные планы и сроки их исполнения, а также обсуждены проблемные вопросы в регионе: выдача земель, проблемы с регистрацией имущества и другие.

    Как отметили участники совещания за защитой своих прав в Антикоррупционную службу Актюбинской области обратилось более 60 инвесторов.

    В основном проблемы касались сфер получения инвесторской визы, привлечения иностранной рабочей силы, получения лицензий, выдачи экспертиз и получения соответствующих льгот, налогообложения, таможенных пошлин, государственных закупок, земельных вопросов и внеплановых проверок. На данный момент 100% всех обращений решены в пользу инвесторов.

    За 2 года в рамках проекта «Protecting Business and Investments» соглашения об антикоррупционном сопровождении подписали 34 иностранных и местных инвестора на общую сумму 4,1 трлн тенге.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Инвестпроекты Актюбинская область Коррупция
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