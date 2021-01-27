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    Проблему восстановления корпуса госпиталя для инвалидов ВОВ в Алматы поднял депутат

    27 Января 2021, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Арман Кожахметов поднял проблему восстановления второго корпуса Республиканский клинического госпиталя для инвалидов ВОВ в городе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На протяжении более 7 лет мной и моими коллегами подымается вопрос восстановления второго корпуса Республиканского клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в городе Алматы, пострадавшего во время землетрясения в 2010 году. В адрес Правительства неоднократно направлялись депутатские запросы и рекомендации о решении данного вопроса», - отметил Арман Кожахметов, озвучивая запрос в адрес министра здравоохранения РК.

    Депутат сообщил, что в стране функционирует только два специализированных госпиталя для инвалидов Отечественной войны в городе Нур-Султане и Алматы (основанный в 1943 году) с общим фондом 260 коек.

    Верхняя часть госпиталя (Алматы, улица Ладушкина, 120 А) в результате произошедшего 2 марта 2010 года землетрясения была признана аварийной и запрещена к эксплуатации. В результате с 2010 года коечный фонд уменьшился на 90 мест.

    В то же время в указанных лечебных заведениях находятся на диспансерном наблюдении и проходят реабилитацию инвалиды и участники Великой Отечественной войны, войны-афганцы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьи погибших военнослужащих, жертвы массовых политических репрессий.

    «Вследствие недостаточности мест в указанных лечебных заведениях ветераны не имеют возможность своевременно пройти необходимое лечение. Более 4 лет решался вопрос сноса и строительства нового строения госпиталя. В 2019 году после многочисленных обращений депутатов были выделены необходимые средства на подготовку проектно-сметной документации строительства верхней части корпуса госпиталя. Разработка ПСД должна была быть закончена в июне 2020 года. Однако документация не была разработана, строительство госпиталя так и не начато», - пояснил Арман Кожахметов.

    В связи с этим мажилисмен просит разобраться в этом вопросе и решить проблему.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Права человека Мажилис Строительство Здравоохранение ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Общество
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