Проблему трудоустройства молодежи обсудили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вопросы трудоустройства актюбинской молодежи обсудили сегодня в БЦ «Матрикс» в ходе общественной дискуссии представители КНПК, управления образования, молодежного ресурсного центра, центра занятости и других госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя отдела технического и профессионального образования управления образования Венеры Шевкиловой, на сегодня в 43 учебных заведениях области молодежь обучается по 100 специальностям. На бесплатной основе за счет местного бюджета в ссузах обучается ежегодно более 3 тысяч человек, каждый из которых обходится в среднем в 320 тысяч тенге.

«В основном работодатели жалуются, что выпускники не имеют опыта работы и требуют опыт 1-3 года, но откуда они возьмут опыт работы, если многие работодатели не оформляют работников официально и выдают зарплаты в конвертах. Эта проблема продолжается из года в год. В этом году за 3 месяца было трудоустроено всего 67 процентов выпускников, но и это показатель хороший.

С нас требуют высокого уровня трудоустройства, так обучение одного студента обходится государству в среднем в 320 тысяч тенге. По местному бюджету в колледжах обучается 3362 студента в год, плюс некоторые получают стипендии, оплату за проживание, питание, проезд, проживание», - отметила В. Шевкилова.

Она также отметила, что студенты должны отрабатывать практические приемы, однако многие предприятия не готовы их принять на практику из-за производственных трудностей, только крупные предприятия такие как Донской ГОК, АЗФ из года в год предоставляют места для практики студентов.

Также общепринято, что вся молодежь стремится поступить в высшие учебные заведения, окончив которые из-за безработицы идет работать на простую работу, куда можно было бы трудоустроиться и со средним образованием.