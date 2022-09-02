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    Проблему с поставкой битума решили в Костанайской области

    2 Сентября 2022, 15:15

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Решение проблемы с нехваткой битума, выявленная ранее в Костанайской области, сдвинулось с мертвой точки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Палата предпринимателей сообщает, что эта проблема, рассмотренная на заседании Комитета по вопросам строительства регионального совета Палаты предпринимателей Костанайской области, начала решаться. В частности, уже начались поставки битума в область. П ричем, благодаря достигнутым договоренностям с АО «Каражанбасмунай», цена за тонну битума с доставкой в Костанай составляет 131 тыс. тенге. Приобретение через посредников обходилось гораздо дороже – по 238 тыс. тенге за тонну», - сообщили в региональной Палате предпринимателей.

    Таким образом, предприниматели области даже смогли сэкономить более 5 млрд тенге.

    Между тем, данный вопрос по-прежнему находится на контроле департамента экономических расследований. В случае возникновения проблем представители бизнеса могут обратиться в Палату предпринимателей.

    Ранее сообщалось , что нехватка битума привела к срыву ремонта дорог в Костанайской области. Из-за этого подрядные организации не могли исполнить свои договорные обязательства.

    Позже стало известно, что принято решение о проведении проверки департаментом АЗРК по Мангистауской области в дочерней компании АО «Каражанбасмунай» - ТОО «СП «CASPI BITUM» на основании коллективного обращения подрядчиков костанайского региона.

    Фото: kabar.kg

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Дороги
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