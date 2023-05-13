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Проблему с питьевой водой решат в этом году в нескольких селах Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Мая 2023, 09:34
Проблему с питьевой водой решат в этом году в нескольких селах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Нуринском районе Карагандинской области начнется реконструкция водопроводных сетей в селах Жараспай, Куланотпес и Изенды. Будет разработано ПСД на строительство водопровода в селе Кантай и канализационных сетей в поселке Нура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дальнейшее развитие Нуринского района обсуждалось на встрече с населением акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Жителей интересовали вопросы благоустройства, ремонт дорог и социальных объектов.

Глава региона по дороге в Нуринский район заехал на гидроузел. Будет решаться вопрос с его передачей в госсобственность. А также требуется ремонт участка дороги – 5 км. Она соединят село Кантай с Шахтинском. Сейчас она бесхозная, ее тоже будут оформлять в госсобственность и ремонтировать.

Продолжится реконструкция двух участков дороги Осакаровка – Нура. В этом году планируется открыть проезд до железнодорожного переезда, в следующем году - завершить ремонт автодороги Нура – Шахтерское – Пржевальское. По программе «Ауыл – Ел бесігі» выделены средства на ремонт восьми внутрипоселковых дорог. Подрядчики определены, работы начинаются.

«Жители сел Ныгман и Актубек ежегодно во время паводков отсекались от сообщения с другими населенными пунктами. Чтобы решить этот вопрос, выделены средства из областного бюджета на ремонт дороги Куланотпес – Ныгман», – рассказал аким области.

Разработан пятилетний план, который позволит поэтапно привести в порядок все дороги в районе.

В Нуре продолжается строительство 20 двухквартирных арендных жилых домов. Сорок семей очередников должны въехать в новое жилье уже в этом году.

Также в поселке Нура и в селе Ахмет начнут прокладывать инженерную инфраструктуру под ИЖС.

Во время поездки по Нуринскому району акиму области доложили о ходе весенних полевых работ. В этом году на 10 % будут увеличены посевные площади. Фермеры планируют засеять 313,4 тысячи га. Работы уже начались, задействовано более 1500 единиц посевной техники и свыше 1200 тракторов.

Ермаганбет Булекпаев рассказал сельчанам о ремонте социальных объектов. В Нуринском районе отремонтируют шесть школ, а в 2024 году начнется строительство нового учебного заведения по программе «Комфортная школа».

«Земля в поселке Нура для новой школы уже выделена, готовятся соответствующие документы. Также достроят ФАПы в селах Заречное и Байтуган. Знаю, что не хватает в вашем районе медиков. Это проблема многих сельских населенных пунктов. В 2022-м году в ваш район прибыло 16 специалистов, в этом году приедут еще два врача – педиатр и анестезиолог-реаниматолог. Мы делаем все возможное, чтобы привлечь молодых специалистов. В этом году увеличили сумму подъемных для некоторых категорий врачей до 5 млн тенге. Хочу заверить, что все озвученные сегодня вопросы и проблемы будут решаться», – сказал глава региона.

После встречи аким области провел прием нуринцев по личным вопросам.


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