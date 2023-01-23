Проблему с мусором начали решать в Рудном

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Рудном начали решать вопрос с вывозом мусора. Проблема - не одного года. В акимате Рудного сообщили, какая работа проводится для решения мусорного коллапса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Контейнерная стоянка по Гагарина, 12 стала площадкой брифинга для средств массовой информации города с участием заместителя акима города Азамата Искакова и руководства мусоровывозящей компании ТОО L-Traiding. Место для брифинга было выбрано не случайно. Пару дней назад здесь был небольшой полигон мусора, который не вывозился с начала декабря мусоровывозящей компанией ТОО «Ажар -2006».

Накануне здесь проводились работы по очистке – было вывезено 12 кузовов машин. Сейчас на стоянке установлены новые евроконтейнеры.

«Сегодня были подведены промежуточные итоги работы предприятия. Напомним, это ТОО приступило к работе с 11 января 2023 года после проведенного в декабре прошлого года конкурса среди мусоровывозящих компаний на оказание услуги населению города по вывозу ТБО. Всего в городе более 120 стоянок, из которых 60 попали под обслуживание предприятия. Сейчас оно обслуживает 33 площадки, на остальных производится очистка от мусора и установка контейнеров. Работа по установке новых баков планируется завершить к 1 февраля»,- сообщили в горакимате.

Также новое мусоровывозящее предприятие приобрели вторую машину. По словам руководства, двух единиц техники вполне досточно для вывоза мусора со всех 60 площадок. Одна машина может вывозить за один рейс по 5-6 тонн мусора. К середине февраля ожидается поступление еще двух новых машин.

Оплачивать услуги рудненские потребители смогут через «ЕРЦ Рудный». В перспективе появится возможность оплаты через Kaspi.kz и через расчетно-кассовый центр, который планируется открыть.

«Предприятие занимается инвентаризацией адресов потребителей, которые попали под обслуживание новой мусоровывозящей компании. Счета на облуживание будут выставлены с 1 февраля 2023 года», - пояснили в акимате.

Предприятие в течение года рассматривает следующие шаги дальнейшей работы с населением: планируется предоставление сервиса по вывозу строительного мусора, пищевых отходов, крупногабаритного мусора, электронной техники.

Что касается остальных стоянок, то в этом году по ним планируется проведение благоустройства и конкурса среди мусоровывозящих компаний по оказанию услуг населению на вывоз ТБО. Ведется работа по закупу дополнительного количества евроконтейнеров.

Ранее сообщалось, как в Рудном пытались урегулировать проблему с мусором.



