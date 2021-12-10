Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Проблему с аварийными домами в Костанае решат до 2025 года

    10 Декабря 2021, 11:09

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае принята программа реновации жилищного фонда города Костаная на 2022-2025 годы в рамках госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ опубликован на сайте акимата Костаная.

    «Реновация предусматривает комплексную реконструкцию «старых» кварталов городов путем сноса аварийного (ветхого) жилья и переселения из него граждан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Программа реновации принимается на срок до 2025 года и позволит не допустить массового появления в ближайшие 5 лет аварийного жилищного фонда в городе Костанай»,- сообщается в НПА.

    Очередность объектов, подлежащих реновации, будет определяться с учетом износа строительных конструкций многоквартирных жилых домов, их соответствия эксплуатационным требованиям, а также мнения собственников помещений на основании заключения экспертной организации и утверждается местным исполнительным органом.

    Здесь же отмечается, что существующий жилищный фонд города Костанай по состоянию на 1 января 2021 года составляет 1160 многоквартирных жилых домов, из них 1940-1950 годов - 3 дома, 1951-1960 годов - 140, 1961-1970 - 262 дома, с 1971 по 1980 -226 домов, с 1981-1990 годы - 250 домов, а уже начиная с 1991 года -179 домов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Акимат Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 8 тысяч пачек нелегальных сигарет изъято на рынке в Костанае
    Мурал с изображением снежного барса восстановили в Алматы
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    4 Заморозки прогнозируют в СКО
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии