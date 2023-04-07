Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Проблему пробок в аэропорту Алматы решат в следующем году

    7 Апреля 2023, 14:14

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой сообщил, что проблемы с парковками и пробками будут решены в следующем году после завершения всех проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одна из самых главных проблем - это поток людей на парковке. На данный момент пандус перестраивается, и из-за этого дорога, которая ведет на вылеты, закрыта. Мы планируем закончить реконструкцию пандуса к июлю-августу этого года. После этого мы планируем построить новый пандус, который будет использоваться для международных рейсов», – сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

    Спикер отметил, что проблемы с пробками продолжатся до завершения всех проектов - до следующего года.

    «Когда мы откроем путь на вылеты, проблемы будут решены, так как появится альтернативная дорога к зонам вылета. После окончания постройки нового VIP-терминала, площадки южного VIP будут использоваться для парковки. После постройки второго пандуса парковка будет расширена, мы ожидаем, что проблемы с пробками и парковой будут решены», – отметил он.

    По его словам, новый международный терминал аэропорта Алматы на сегодня завершен на 53%. Его планируют сдать летом 2024 года.

    Пандус для автомобилей в аэропорту Алматы закрыли осенью прошлого года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Аэропорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два участка трассы в Актюбинской области остаются закрытыми из-за погоды
    Большегрузы штрафуют за перевес на дорогах СКО
    Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    Ограничение движения сняли на 6 участках дорог в Акмолинской и Костанайской областях
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров