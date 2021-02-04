Проблему плагиата научных работ подняла сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поисковик Google на запрос «купить докторскую, кандидатскую диссертацию» в Казахстане дал примерно 303 тысячи результатов. Об этом заявила сенатор Сауле Айтпаева на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поиск в Google на запрос словосочетания «купить докторскую, кандидатскую диссертацию» в Казахстане дал примерно 303 тысячи результатов. Из них на одном из сайтов «кандидатские диссертации на заказ» прямо пишется, что вы экономите много времени, получаете то, что вам необходимо, расписываются этапы, стоимость и что это пишут высококвалифицированные специалисты, кандидаты, доктора наук, для которых кандидатская диссертация на заказ станет лишь очередным выполненным заданием», - сказала Сауле Айтпаева.

Депутат добавила, что в процессе подготовки кандидатской диссертации на заказ возможна публикация научных статей в журналах, до начала сотрудничества необходимо составить договор и так далее . Затем идут отклики.

«Пишут студенты, магистранты, что плагиатить стало легче, контроль за качеством снижен. Проверяют только один лист, который представите, а остальное проходит. «Легко было сдать магистерскую. Писал тот преподаватель, которому я и сдавала», пишут дальше. Но в то же время очень мало на просторах Интернета статей о науке Казахстана. О ее позитивах, об ученых Казахстана, о тех новациях, которые Казахстан проводит. В связи с этим вопрос, известно ли вам это? Какую работу проводите по этому вопросу?» - спросила сенатор.

Спикер добавила, что министр Аймагамбетов говорил, что по плагиату вообще будет новая система, технические возможности.

«Что в этом направлении сделано? И какие законодательные изменения возможно необходимы по вопросу академической этики, нарушений интеллектуальной прав собственности, по закону об авторских и смежных правах? В других странах создается репозиторий работ на плагиат. Что в этом отношении предусматривается в Казахстане?» - подчеркнула Сауле Айтпаева.

На вопрос сенатора ответила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

«Проблему, что Вы обозначили, Минобразования также видит. Мониторит эту ситуацию. Ежегодно принимаемые нормативно-правовые акты МОН направлены на то, чтобы усилить требование к результатам исследований и требования к самим научным организациям и требования к научным работникам, и присвоению ученых степеней. Какая работа проделана? Да, относительно плагиата и относительно признаваемости, цитируемости наших научных работников несколько требований ужесточены сегодня. Среди научных работников также мы этот вопрос обсуждаем. Если смотреть данные, то ежегодно выделяемое количество грантов для поступления на докторантуру составляет порядка 2 тысяч из госбюджета. Кроме того, если смотреть поступаемость за собственные средства, то сегодня порядка чуть более 200 наших научных работников желают повысить и получить научные степени. Это текущая картина. Выход на конечный результат, на присвоение – на сегодня составляет порядка более 200 работ ежегодно», - сказала она.

Вице-министр пояснила, что это совсем немного.

«Относительно того, что если смотреть более 20 тысяч сегодня научных работников, то в процентном отношении, конечно, мы видим за последние годы снижение этих данных. Поэтому ужесточая и требования, мы сегодня предусмотрели, чтобы результаты научных исследований казахстанских ученых сравнивались с цитируемостью в международных журналах, поэтому эти требования также увеличены. При этом знание английского языка, подтвержденное результатом международного исследования, также одно их требований. Чтобы наших ученых могли цитировать в мире. Чтобы мы могли сравнивать цитируемость на международном уровне. Эта работа нами ведется. И по совершенствованию работа будет продолжена», - добавила Шолпан Каринова

В свою очередь председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев попросил отвечать конкретнее по борьбе с плагиатом.

«Плагиат в науке считается, наверное, главным преступлением – по пресечению, по недопущению, что конкретно делается МОН?» - подчеркнул он.

Шолпан Каринова заверила, что такая работа проводится.

«С Генеральной прокуратурой по пресечению этих случаев работу мы ведем. Наряду с этим по прошлому году была установлена единая система антиплагиата в госзаведениях. Эту практику мы также будем продолжать, чтобы максимально снизить эту проблему», - резюмировала она.



