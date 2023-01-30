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    Проблему нехватки спортивной инфраструктуры для гимнасток поднял председатель Казахстанского союза спортсменов

    30 Января 2023, 11:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему острой нехватки спортивной инфраструктуры для занятий художественной гимнастикой поднял председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, юные спортсменки в Астане остались без своего спортивного зала с нужной высотой потолков, которая должна достигать 14-15 метров.

    «В прошлом году был случай, когда девочки занимались в зале с высотой потолка в 2,8-3 метра, у одной из них булава отскочила и повредила роговицу глаза», - сказал он в эфире телеканала Jibek Joly.

    Подобный инцидент, как отметил глава союза, произошел в прошлом году и в Алматы. Сейчас ситуацию удалось урегулировать, и детям дали другой зал.

    Азамат Карлыгашев каждый день получает сотни обращений от родителей с просьбой помочь найти решение данной ситуации.

    «Мы держим руку на пульсе и плотно сотрудничаем с управлением спорта Астаны. Акимат столицы прикладывает максимум усилий для урегулирования ситуации. В скором времени, наши спортсменки заедут в новый, красивый и светлый зал», - заверил он.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Спорт Гимнастика JIBEK JOLY
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