Проблему нехватки общественных туалетов могут решить в 2023 году в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев сообщил, что в популярных туристических местах Казахстана не хватает более 490 общественных туалетов, на сегодня построено всего 158, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр на встрече с турсообществом в Алматы заявил, что туалеты строятся местными исполнительными органами.

«Туалеты в городе должен строить город, а в национальных парках - нацпарки либо инвестор. Все, что мы можем сделать, это понять. где проблемы, и дать регионам или другим госорганам решение той проблемы. В 2020 году мы провели исследование в топ-10 туристских дестинаций Казахстана. Выяснили, что на турмаршрутах необходимо 493 туалета. Это минимум. В период пандемии руководство дало поручение сохранить рабочие места, потому что везде было сокращение, гостиницы стали закрываться. Тогда появилась программа - дорожная карта занятости, по ней выделялись средства для акиматов и госорганов для того, чтобы они продолжали что-то делать, что-то строить, чтобы сохранить рабочие места. Тогда мы быстро среагировали и предложили акиматам строить по дорожной карте туалеты», - рассказал Ержан Еркинбаев.

В итоге было построено 158 туалетов из 493. Но, по словам вице-министра, их не подключили к сетям. «Они стояли закрытыми. А закрытый туалет вызывает еще больше критики, чем отсутствие туалета… Многие регионы держат туалеты закрытыми. Почему? У нас нет бюджетной программы для содержания расходов на эти туалеты и содержания персонала. Это много осуждалось, мы делали много обращений», - отметил он.

Вице-министр добавил, что многие открытые туалеты периодически страдают от действий вандалов.

Ержан Еркинбаев заявил, что на сегодня государство может выделить субсидии на содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тыс. тенге ежемесячно. Для этого акиматы должны подать заявки.

«Мы три раза выносили вопрос туалетов на высокий уровень обсуждения. Сейчас нормативно за каждым акиматом закрепили эти 493 туалета. Заставили их построить и работать. Эта программа была до 2025 года, но я думаю, что мы ее сократим до 2023 года и сделаем так, чтобы к летнему сезону вопрос потребности в туалетах был решен», - добавил он.



