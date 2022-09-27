Проблему дорогого тарифа на электричество решат в жамбылском селе Жаугаш батыр

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Комитет энергонадзора отреагировал на обращение граждан села Жаугаш батыр Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«12 сентября 2022 г. в Министерство энергетики РК поступила информация о жителях села Жаугаш батыр Меркенского района Жамбылской области, где граждане получают электроэнергию по электрическим сетям Республики Кыргызстан. 15 сентября Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК было организовано совещание с участием представителей акимата Жамбылской области, департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области, ТОО «Жамбылские электрические сети» и ТОО «Жамбыл Жарык Сауда - 2030» по вопросу энергоснабжения села Жаугаш батыр. По информации ТОО «Жамбылские электрические сети», тариф за пользование кыргызской электроэнергией согласно договору на электроснабжение между АО «Электрические станции» г. Бишкек и ИП «Ынтымак» в селе Жаугаш батыр составляет в среднем 90-100 тенге за 1 кВт/час (с учетом НДС и экспорта). По итогам совещания приняты решения по рассмотрению вопроса оперативного принятия на баланс местным исполнительным органом, имеющиеся линии электропередачи и КТП-10/0,4 кВ, а также ТОО «Жамбылские электрические сети» снять вопрос тарифообразования с 100 тг/кВт.час до 24 тенге/кВт.час и принять меры по абонированию жителей села Жаугаш батыр», - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, в настоящее время заинтересованными сторонами проводятся соответствующие работы. Также участники совещания, выехав в село Жаугаш батыр, провели информационно-разъяснительные работы с жителями села.

«Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Законом РК «Об электроэнергетике» в компетенцию Министерства энергетики РК входят вопросы утверждения предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций. В свою очередь, цена реализации электрической энергии состоит из цены электрической энергии энергопроизводящих организаций, тарифа на передачу электрической энергии энергопередающих организаций, а также снабженческой надбавки энергоснабжающих организаций. Согласно Закону РК «О естественных монополиях», вопросы установления цены на электрическую энергию для конечных потребителей, в том числе населения регулируются Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК», - дополнили в ведомстве.