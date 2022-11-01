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    Проблему дорог в Каскелене Президент РК взял на личный контроль

    1 Ноября 2022, 21:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решение проблемы в городе Каскелен Алматинской области Президент Казахстана взял на личный контроль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

    В выпуске новостей рассказывалось о том, что жители сразу четырех улиц с одинаковым названием Койтас оказались в лабиринте.

    «По генплану застройки, главную дорогу в этом районе города должны были построить еще 10 лет назад. Однако этого не произошло, и люди оказались практически в изоляции от остальной части райцентра. В результате детям, чтобы попасть в школу, находящуюся в 300 метрах от дома, нужно идти в обход полтора километра по неосвещенному пространству, где много бездомных собак. А взрослые на автомобилях передвигаются по частным сельхозугодьям. Теперь местные власти заверили жителей, что уже приступили к решению проблем», - говорится в материале.

    «Этот вопрос Президент страны держит на личном контроле. И мы решим его. Тут некоторые участки находятся в частном владении, мы обязательно переговорим с хозяевами. Сейчас приведем в порядок одну из улиц, заасфальтируем, сделаем освещение, обновим электросети. Подготовим проект, деньги будут выделены», - прокомментировал аким Карасайского района Жасулан Естенов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Дороги
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