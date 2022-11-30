Проблему большого количества гибели птиц в Казахстане поднял мажилисмен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблему катастрофических масштабов гибели птиц от поражения электрическим током в Казахстане поднял депутат Мажилиса Елдос Абаканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и новостных блоках, а также со стороны экологической общественности все чаще поднимается вопрос касательно катастрофических масштабов гибели птиц от поражения электрическим током на воздушных линиях электропередач мощностью 6-10 кВ в Казахстане. Данный вопрос также находится в поле зрения депутатов партии «AMANAT», - сказал Елдос Абаканов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Депутат добавил, что по данным исследователей, по стране ежегодно погибает около 58 тыс. птиц, из них 61% – орлы, включенные в список редких и находящихся под угрозой исчезновения. Также, согласно расчетным данным экспертов «Центра изучения и сохранения биоразнообразия», с 1993 по 2021 годы на каждые 10 км воздушных линий мощностью 6-10 кВ в среднем погибало около девяти птиц, четыре из которых включены в список редких и находящихся под угрозой исчезновения. При этом, протяженность воздушных линий по стране, согласно данным Министерства энергетики, составляет не менее 80 тыс. км.

«Если экстраполировать полученные данные на нормы гибели птиц, то получается среднее расчетное количество ежегодно погибающих птиц в количестве от 58 тыс. до 72 тыс. птиц и применить к ним минимальный для птиц размер возмещения вреда, то получим ежегодный ущерб в размере от 290 тыс. МРП», - пояснил Елдос Абаканов.





Фото: birds.kz



