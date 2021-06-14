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    Проблему безработицы в РК во время пандемии прокомментировал Серик Шапкенов

    14 Июня 2021, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов рассказал о борьбе с безработицей во время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во время чрезвычайного положения и карантина на некоторых производствах были приостановлены рабочие места. В связи с этим граждане оставили свою работу и сидели в своих домах. В этом плане государством принята масштабная антикризисная программа, реализована соответствующая дорожная карта. В рамках этого уже в прошлом году создано 239 тысяч новых рабочих мест. Среди них временные и постоянные рабочие места. Это позволило сохранить безработицу на уровне 4,9% в прошлом году за счет привлечения на рабочие места. Если эти меры не будут приняты своевременно, уровень безработицы может быть высоким», - сказал Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

    Ранее министр труда озвучил прогноз по безработице на летний период.

    «На летний период мы не прогнозируем, потому что сейчас экономика восстанавливается, что хорошо влияет на рынок труда. На летний период у нас идет рост занятости населения, увеличивается число вакансий. Здесь традиционно есть отрасли, такие как сельское хозяйство, строительство, которые активизируются в этот период. Поэтому, наше министерство пока на летний период высвобождений не прогнозирует», - заверил глава Минтруда.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Занятость Общество
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