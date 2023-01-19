Проблему аварийных и трехсменных школ в Актюбинской области решат в 2025 году

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2025 году в Актюбинской области будет полностью решена проблема трехсменных и аварийных школ. Об этом говорили в ходе совещания с участием заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день, по словам заместителя акима Актюбинской области Булбул Елеусиновой, в регионе насчитывается 6 трехсменных и 6 аварийных школ, большинство из них сосредоточены в Актобе.

Данную проблему намерены решать путем строительства новых школ.

В 2022 году в регионе началось строительство 14 новых школ. В 2023-2025 годах в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в регионе будет построено еще 20 школ, что должно полностью решить проблему трехсменных и аварийных школ.

Также, по словам Б.Елеусиновой, в области на сегодняшний день не хватает около 100 учителей по таким предметам, как математика, физика, химия. Ежегодно из областного бюджета выделяются гранты на обучение необходимого количества педагогов. В прошлом году в рамках грантов было подготовлено 35 педагогов.

Вице-премьер дал высокую оценку инициированному акимом области Ералы Тугжановым региональному проекту «БІЛІМ ALL», поручив Министерству просвещения рассмотреть возможность масштабирования проекта по всей стране.

«БІЛІМ ALL» - это онлайн обучение детей из сельских малокомплектных школ лучшими учителями области, проект направлен на поддержку малокомплектных сельских школ, создание условий для получения школьниками качественного образования вне зависимости от места жительства.



