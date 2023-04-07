Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    Проблемный участок дороги между Косшы и п.Кабанбай батыра отремонтируют в Акмолинской области

    7 Апреля 2023, 07:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На 19 километровом проблемном участке автодороги Р-3 «Астана - Кабанбай Батыра - Энтузиаст - Киевка - Темиртау» (км 16-35) в Акмолинской области подрядной организацией начаты работы в рамках среднего ремонта. Это промежуток между городом Косшы и поселком Кабанбай батыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    В настоящее время специалисты приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. В текущем сезоне планируется полностью обновить дорожное покрытие протяжённостью 19 км, установить 2 светофорных объекта около ЖК «Курултай» и на участке примыкания к городу Косшы. Также по просьбе местных жителей рядом с ЖК «Курултай» специалисты установят новый остановочный павильон.

    Кроме того, предусмотрена замена освещения вдоль трассы, которая проходит внутри поселка Кабанбай батыра. Так, ЖКУ лампочки будут заменены на современные энергосберегающие светодиодные светильники. Данное освещение создаст улучшенную видимость на дороге, особенно в ночное время, и сделает дорогу более яркой и безопасной для водителей автотранспорта, что также удобно и для пешеходов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Дороги КазАвтоЖол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Большегрузы штрафуют за перевес на дорогах СКО
    Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    55 объектов образования отремонтируют в Карагандинской области
    Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров