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    Проблемные займы на 648 млрд тенге списали в Казахстане

    11 Мая 2022, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане банками с 2020 года разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2020 года банками по согласованию с Агентством разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. В течение двух лет списано проблемных займов на 648 млрд тенге», - сообщила Мадина Абылкасымова, представляя на пленарном заседании Мажилиса проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов».

    По ее словам, дальнейшее снижение стрессовых активов на рыночных принципах сохраняет свою актуальность.

    «Настоящий законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в четыре закона», - сказала Мадина Абылкасымова.

    По информации спикера, документом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов.

    Ранее сообщалось, что с 2016 года в результате принятых мер по оздоровлению банковского сектора списано стрессовых активов на сумму 6,7 трлн тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Банки Мажилис Экономика Финансы
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