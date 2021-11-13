Проблемные вопросы в сфере цифровизации обсудили замминистра МВД РК и аким Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По поручению министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-майора Ерлана Тургумбаева Акмолинскую область с рабочим визитом посетил заместитель министра МВД РК Сакен Сарсенов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В первую очередь С. Сарсенов посетил участковый пункт полиции №15, расположенный в селе Родина Целиноградского района, а также шортандинский отдел полиции. В них он провел проверку по основным направлениям цифровизации ОВД, в том числе ознакомился с работой по проекту «Омниканальность приема сообщений граждан», внедрения системы «Сплошного видеонаблюдения».

В ходе рабочего визита Сакен Сарсенов встретился с акимом Акмолинской области Ермеком Маржикпаевым, с которым обсудил проблемные вопросы по региону в сфере цифровизации, в частности по дополнительному оснащению камерами видеонаблюдения объектов образования региона.

В управлении полиции города Кокшетау и районных отделах полиции заместитель министра изучил деятельность дежурных частей, их оснащение средствами связи, компьютерной техникой, тревожной кнопкой, системой внутреннего наблюдения, проверил работу следователей в рамках проекта «Цифровой Казахстан».

Кроме того, заместитель министра ознакомился с деятельностью Центра оперативного управления, внедрением «Коврового покрытия» (системы видеонаблюдения организаций образования, здравоохранения, культуры и спорта), «Сплошного видеонаблюдения», передвижного комплекса Ekin Patrol G2, модернизацией системы ЦОУ УП города Кокшетау.

«На сегодняшний день в областном центре, районах и селах Акмолинской области установлено 1956 камер внешнего видеонаблюдения, из них выведены в ЦОУ УП города Кокшетау 174, 27 - ЦОУ Бурабайского района, 308 камер выведены в дежурные части районных центров, 1327 установлены в сельских округах, из которых 1114 выведены на мониторы участковых пунктов полиции и планшеты инспекторов», - пояснили в ведомстве.

В этот же день заместитель министра посетил КГУ «SMART AQMOLA» при аппарате акима Акмолинской области, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», Специализированный ЦОН, где подробно остановился на порядке и качестве оказания государственных услуг населению. Побывал на объектах образования и дошкольных учреждениях, в частности - в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова, ГККП «Детский сад «Zerek», IT школе-лицее, в которых ознакомился с организацией безопасности.

В завершение рабочего визита С. Сарсенов провел встречу с личным составом департамента полиции Акмолинской области, в ходе которой подробно остановился на четырех основных поручениях Главы ведомства и их реализации.

Заместитель министра дал высокую оценку по внедрению системы «Сплошного видеонаблюдения» в департаменте полиции Акмолинской области. На сегодняшний день она составляет 90%.