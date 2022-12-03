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      Северо-Казахстанская область

    Проблемные вопросы теплоснабжения поднял на оперативном штабе новый аким СКО

    3 Декабря 2022, 12:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров начал объезд Петропавловска с посещения ТЭЦ-2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы главы региона, А.Сапарова интересовала деятельность ТЭЦ-2 и ход ремонтно-восстановительных работ.

    После отчёта ответственных лиц аким области заострил внимание на том, что работа станции и состояние оборудования должны постоянно контролировать.
    «Глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять температурный режим в социальных объектах и домах, контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов», - добавили в пресс-службе.
    После посещения Петропавловской ТЭЦ-2 А.Сапаров провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро- и теплоснабжения по проблемным вопросам.
    Ранее монополист заявлял о том, что станция работает в штатном режиме. Отопительный сезон проходит без срывов. Ремонтная кампания завершится в декабре.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат
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