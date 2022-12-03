Проблемные вопросы теплоснабжения поднял на оперативном штабе новый аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров начал объезд Петропавловска с посещения ТЭЦ-2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, А.Сапарова интересовала деятельность ТЭЦ-2 и ход ремонтно-восстановительных работ.

После отчёта ответственных лиц аким области заострил внимание на том, что работа станции и состояние оборудования должны постоянно контролировать.

«Глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять температурный режим в социальных объектах и домах, контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов», - добавили в пресс-службе.

После посещения Петропавловской ТЭЦ-2 А.Сапаров провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро- и теплоснабжения по проблемным вопросам.

Ранее монополист заявлял о том, что станция работает в штатном режиме. Отопительный сезон проходит без срывов. Ремонтная кампания завершится в декабре.





