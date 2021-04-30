Проблемные вопросы Минздрава перечислил Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о проблемных вопросах в сфере здравоохранения и путях их решения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере здравоохранения есть немало вопросов, на которые необходимо обращать внимание. Снизился ряд важных показателей отрасли. Это в первую очередь касается материнской смертности», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что материнская смертность выросла в 2,6 раза (в 2019 г. – 13,7, 2020 г. – 36,5 на 100 тыс.).

«Также отмечается рост смертности от болезней сердечно-сосудистой системы на 15%. Все это безусловно связано с пандемией коронавирусной инфекции. Для решения данных проблем нами предприняты беспрецедентные меры. За короткий период были мобилизованы значительные силы и средства направленные на охрану здоровья наших граждан», - отметил министр.

По его словам, основным приоритетом для системы здравоохранения в настоящее время является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.

«На сегодняшний день медицинские услуги населению оказывают более 7 тыс. амбулаторно-поликлинических организаций, из них государственных 59%, частных - 41%. Для снижения нагрузки на участкового врача нами в 2020 году дополнительно открыты 480 участков врачей общей практики. В целях обеспечения доступности медицинской помощи в регионах страны построены и введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинических объекта. Финансирование первичной медико-санитарной помощи в прошлом году доведено до 52,4% от общего объема финансирования здравоохранения», - перечислил глава Минздрава.

При этом, количество выписанных льготных рецептов на лекарственные средства достигло 13,7 млн. ед.

«Также население страны обеспечено скрининговыми исследованиями, количество которых в 2020 году составило 12 млн. обследований. В результате выявлено более 600 тыс. заболеваний. Продолжается реализация программы управления заболеваниями по сахарному диабету, гипертонии и хронической сердечной недостаточности. В 2020 году уже 55% пациентов, находящихся на динамическом наблюдении, участвуют в этой программе. Нами активно внедряется мобильная медицина. Количество мобильных бригад для оказания медицинской помощи на дому достигло 3 тысячи 700, из них 49% на селе. При этом, в 2020 году ими оказаны более 750 тыс. медицинских услуг. Это сыграло ключевую роль в оказании медицинской помощи больным с КВИ в домашних условиях», - заключил министр.