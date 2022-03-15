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    Проблемные вопросы финансовых трансфертов озвучили в Сенате

    15 Марта 2022, 12:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Сената Ольга Перепечина озвучила основные проблемные вопросы методики расчета трансфертов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для повышения сбалансированности межбюджетных отношений предпринимается немало мер для расширения финансовой самостоятельности и стимулирования местных исполнительных органов к развитию региональных экономик и увеличению доходов местных бюджетов. Вопросы бюджетной обеспеченности регионов напрямую связаны с трансфертами общего характера (ТОХ) и целевыми трансфертами. Трансфертный механизм постоянно совершенствуется», - сказала Ольга Перепечина во время Правительственного часа в Сенате.

    По ее словам, это непрестанный и, с точки зрения необходимости актуализации, нормальный рабочий процесс.

    «При принятии действующих трансфертов общего характера в методике расчетов ТОХ были применены 20 коэффициентов, учитывающих специфику регионов, заложены дополнительные стимулы для определения бюджетов развития и другие новшества. Однако, несмотря на применение, как казалось в то время усовершенствованной методики расчетов трансфертов общего характера, все же на сегодня имеется ряд проблемных вопросов, которые не позволяют решать задачи по снижению имеющегося разрыва между регионами», - отметила сенатор.

    Это проблемы:

    1. Некачественного прогнозирования доходов по налогам, в результате которого происходит занижение прогноза поступлений и соответственно отражается на увеличении субвенций из республиканского бюджета;

    2. Когда субвенции в доходах бюджета региона на сегодняшний день составляют более 30% и работа по увеличению налоговой базы местного бюджета не всегда достаточна в ряде регионов;

    3. Формирование показателей, которые используются при определении ТОХ, происходит без обоснований и расчетов, что в конечном итоге приводит к искажению потребностей региона.

    К примеру, по отдельным направлениям отмечается превышение финансирования, а по другим - хроническое недофинансирование. Это происходит в сфере образования, по состоянию местных дорог, обеспеченности централизованным водоснабжением сельских населенных пунктов, газификации.

    4. Отклонение использования целевых текущих трансфертов, включенных в ТОХ, и фактическое нецелевое использование местными органами данных средств.

    «Подтверждением этому является проведенная Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета оценка методологических подходов по формированию трансфертов общего характера», - заключила она.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Экономика Финансы
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