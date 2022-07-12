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    Проблемные вопросы Абайской области выслушали депутаты Мажилиса

    12 Июля 2022, 16:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встречу с активом Семейского филиала партии «Amanat» провели сегодня депутаты Мажилиса Амерхан Рахимжанов и Жанат Омарбекова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В беседах с однопартийцами мажилисмены вкратце проинформировали о конституционных преобразованиях, проводимых в стране по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева по построению Нового Казахстана.

    Депутаты подчеркнули, что казахстанцы должны как можно больше знать об изменениях в политической жизни страны. Это позволит им активнее участвовать в реализации реформ в самых различных сферах.

    В ходе встречи семейчане озвучили проблемные вопросы, актуальные для всего региона. Основная и главная из которых – это плохие автомобильные дороги.

    В разговоре об этом депутат Амерхан Рахимжанов сообщил, что побывал в отдаленных Аксуатском, Кокпектинском, Катон-Карагайском районах и в городе Курчатове новообразованной области Абай. И практически везде сталкивался с такой ситуацией. Однако сегодня ситуация немного сдвинулась с места, уточнил он.

    «Конечно, за оставшееся время невозможно отремонтировать 405 км дорог. Со стороны Майкапчагая в Зайсан дорогу уже начали делать, также как из Кокпекты в Калбатау. Вот с Аксуатской границы до Кокпекты дороги вообще не тронуты. Если в этом году успеют сделать хотя бы 100 км, то это будет большой прогресс», - сообщил Амерхан Рахимжанов.

    Жанат Омарбекова, в свою очередь, говорила о необходимости сохранения старинных зданий города, работа над которым проводится совместно с Министерством культуры.

    Депутат уверена в потенциале развития туризма в Казахстане. Для этого в стране достаточно красивых и исторических мест. Вопрос только в том, чтобы каждый казахстанец приложил максимум усилий, чтобы содержать наш общий дом в чистоте и порядке для сохранения культурного наследия и привлечения сюда туристов. В построении Нового Казахстана важно участие каждого жителя республики, считает Жанат Омарбекова.

    В ходе встречи прозвучали и другие, не менее актуальные для области вопросы, на которые депутатами были даны ответы и разъяснения.

    Фото: www.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис AMANAT Абайская область
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