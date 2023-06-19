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    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали

    19 Июня 2023, 09:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области дорожники отремонтировали проблемный участок республиканской трассы Р-3 «Астана - Кабанбай Батыра – Энтузиаст – Киевка - Темиртау» (км 16-35), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

    Работы завершили с опережением сроков. Протяженность объекта - 19 км.

    «На участке дорожники отфрезеровали изношенное полотно и уложили новое из асфальтобетона, уплотнили обочины и нанесли разметку.

    Для обеспечения безопасности водителей, пешеходов и жителей близлежащих населенных пунктов дорожники установили два светофорных объекта (около ЖК Курултай, на участке примыкания к городу Косшы). Также по просьбе местных жителей планируется установить новый остановочный павильон (рядом с ЖК Курылтай)», - сказано в сообщении АО НК «КазАвтоЖол».

    Специалисты также заменили освещение вдоль трассы, проходящей внутри поселка Кабанбай батыра. ЖКУ лампочки заменены на современные энергосберегающие светодиодные светильники.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Дороги Косшы КазАвтоЖол
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