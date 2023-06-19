Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области дорожники отремонтировали проблемный участок республиканской трассы Р-3 «Астана - Кабанбай Батыра – Энтузиаст – Киевка - Темиртау» (км 16-35), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

Работы завершили с опережением сроков. Протяженность объекта - 19 км.

«На участке дорожники отфрезеровали изношенное полотно и уложили новое из асфальтобетона, уплотнили обочины и нанесли разметку.

Для обеспечения безопасности водителей, пешеходов и жителей близлежащих населенных пунктов дорожники установили два светофорных объекта (около ЖК Курултай, на участке примыкания к городу Косшы). Также по просьбе местных жителей планируется установить новый остановочный павильон (рядом с ЖК Курылтай)», - сказано в сообщении АО НК «КазАвтоЖол».

Специалисты также заменили освещение вдоль трассы, проходящей внутри поселка Кабанбай батыра. ЖКУ лампочки заменены на современные энергосберегающие светодиодные светильники.