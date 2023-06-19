Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 09:33
Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали Фото: t.me/qazavtojol

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области дорожники отремонтировали проблемный участок республиканской трассы Р-3 «Астана - Кабанбай Батыра – Энтузиаст – Киевка - Темиртау» (км 16-35), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

Работы завершили с опережением сроков. Протяженность объекта - 19 км.

«На участке дорожники отфрезеровали изношенное полотно и уложили новое из асфальтобетона, уплотнили обочины и нанесли разметку.

Для обеспечения безопасности водителей, пешеходов и жителей близлежащих населенных пунктов дорожники установили два светофорных объекта (около ЖК Курултай, на участке примыкания к городу Косшы). Также по просьбе местных жителей планируется установить новый остановочный павильон (рядом с ЖК Курылтай)», - сказано в сообщении АО НК «КазАвтоЖол».

photo

Специалисты также заменили освещение вдоль трассы, проходящей внутри поселка Кабанбай батыра. ЖКУ лампочки заменены на современные энергосберегающие светодиодные светильники.


Транспорт   Дороги   Косшы   КазАвтоЖол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее